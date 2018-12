Un ciclista questa mattina è stato investito da un motociclista in via Oreto a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Buccheri La Ferla.

Le condizioni sono apparse serie. Il traffico nella zona è andato in tilt non solo sul ponte Oreto ma anche nelle vie circostanti come la via Bergamo.

Sono intervenuti i vigili urbani per eseguire i rilievi. Altri due incidenti si sono verificati questa mattina.

Uno nella zona di via Leonardo da Vinci dove lo scontro tra due mezzi ha provocato un ferito. Un altro ferito in centro nello scontro tra due auto.