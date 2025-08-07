Un ciclista di 59 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Antonio Marinuzzi e via Vincenzo Mortillaro, nel quartiere Oreto-Stazione.















La vittima stava percorrendo la pista ciclabile di via Mortillaro quando, giunto all’intersezione con via Marinuzzi, si è scontrato con un’autovettura, una Lancia Ypsilon guidata da un 22enne che è rimasto illeso. L’impatto è stato violentissimo: il ciclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato traumi gravissimi. Quando sono arrivati i sanitari del 118, per lui non c’era già più nulla da fare.

È morto sul colpo.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi e accertare l’esatta dinamica dei fatti. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso. Sarà sottoposto, come previsto dalla legge, ai test alcolemici e tossicologici.

L’automobile è stata posta sotto sequestro, così come la bicicletta. Sul posto anche la squadra Interventa.

Si tratta del quarto incidente mortale registrato a Palermo in pochi giorni. Una sequenza drammatica che ha tolto la vita a due giovanissimi motociclisti e ad una donna investita da un camion.