Un ciclista è morto investito da un camion a Bagheria davanti al bar Diva nei pressi dello svincolo autostradale. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo. Ma alla fine hanno costatato la morte.

Il guidatore del camion è stato portato in ospedale per eseguire tutti i controlli tossicologici e alcooltest. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.

I primi ad intervenire sono stati i carabinieri che hanno cercato di soccorrere il ciclista e bloccare il traffico sempre intenso in zona per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso.

Il personale della Municipale è attualmente impegnato nella gestione della viabilità e dei rilievi: il traffico veicolare, sebbene rallentato per consentire i rilievi, non è stato bloccato e scorre regolarmente.

​La salma della vittima si trova ancora sul posto, sotto il mezzo pesante, in attesa del completamento dei rilievi scientifici necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il conducente del camion è stato fermato ed è al momento sottoposto ai controlli di rito, inclusi gli accertamenti tossicologici e l’alcoltest.

​L’Amministrazione comunale esprime il più profondo cordoglio per la vittima e invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a scegliere percorsi alternativi nelle prossime ore per agevolare il lavoro delle forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili notizie ufficiali.