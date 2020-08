Indagini della polizia stradale

Drammatico incidente stradale sulla statale 113 nella zona di Termini Imerese. Un ciclista Pasquale Sorce di 56 anni residente a Santa Flavia è stato investito e ucciso nei pressi di Buonfornello.

Gli agenti di polizia sono a caccia del pirata della strada che è fuggito dopo il tamponamento. Sono state raccolte alcune testimonianze per risalire all’automobilista anche tra gli amici del ciclista.

Secondo una prima ricostruzione l’auto ha colpito la bici e il ciclista è finito per terra. L’uomo,era uscito con alcuni amici per un giro sulla statale.

Un impatto violento che è costato la vita all’uomo proprio nei pressi della sede della polizia stradale di Buonfornello.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ciclista senza riuscirci.

E’ l’ennesimo incidente mortale in questo mese di agosto in Sicilia. Il bilancio è davvero pesante. Tanti troppi incidenti gravissimi si sono verificati in questi mesi estivi.

La notizia ha sconvolto i tanti amici del ciclista. Ecco alcuni dei loro commenti

Carissimo amico e compagno di mille avventure, sempre educato, gentile e sorridente, é davvero un peccato questa tua tragica dipartita, oggi per me é un giorno tristissimo; Rimarrai sempre l’amico di tutti e sarai sempre nei nostri cuori. R.I.P. caro Pasquale Sorce

Pasquale Sorce vengo a conoscenza di questa terribile notizia…. Rip Amico mio e Amico di tutti… A tantissimi hai trasmesso l’amore per le due ruote… Sono sconvolto…

Non riesco a crederci.

Non ci posso credere ho appreso ora la triste notizia. R.I.P. grande amico Bikers. Addio Pasquale ora lassù veglia su di noi.

Apprendo questa triste notizia che mi spezza il cuore. Fai buon viaggio caro amico mio! Compagno di mille uscite in bici! Sei stato un icona Vanno via sempre i migliori.

Fratello mio addio e buon viaggio. È stato un onore ed un piacere averti nella nostra terrasfalto team bike.

R.I.P. Pasquale vegliacci da la su”