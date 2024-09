E’ finito al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo per avere detto ad un ciclista di non stare in mezzo alla carreggiata perché può essere pericoloso. Un assistente sociale della Croce Rossa di 48 anni ieri è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo che l’uomo che passeggiava insieme ad una donna in bici lo ha colpito con diversi pugni al volto, all’addome e alle spalle.

E’ successo in via Enrico Fermi. I sanitari del 118 chiamati e la polizia sono arrivati in soccorso dell’assistente sociale. I medici del nosocomio hanno riscontrato trauma maxillo facciale, traumi addominali, trauma cranico e alle spalle. La vittima ha trascorso tre ore di sabato prima di essere dimesso.

“Che dire. A volte capita pure questo. Solo per aver detto ad un ciclista e alla sua amica di non stare al centro della carreggiata perché pericoloso – racconta l’assistente sociale – La parte grave è che ho subito l’aggressione e numerose minacce di morte, nonostante indossavo l’uniforme della Croce Rossa con il patch “Assistente Sociale” quando sono riuscito a chiamare le polizia loro sono fuggiti”.

Sono in corso indagini anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’aggressore.