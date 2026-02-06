“Volevo aggiornarvi sulle ultime misure di emergenza che stiamo adottando per contrastare gli effetti del noto ciclone Harry”. Comincia così un video socia, del Presidente della Regione renato Schifani che fa il punto sugli interventi regionali snocciolandoli uno per uno.

L’elenco dei ristori disposti

Schifani mette in fila gli interventi regionali per i quali sono stati già lanciati avvisi e bandi: “Ristori per i danni subiti dagli stabilimenti balneari e dalle attività commerciali, somme fino a ventimila euro; ristori per i danni dalle imprese in generale e per i datti subite dalle imprese ittiche che riguardano, quindi, imbarcazioni, attrezzature, impianti di acquacultura. per quest’ultima categoria abbiamo previsto indennizzi fino al 100% dei danni accertati”.

Ma non basta, ci sono altri interventi messi in campo “Abbiamo sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime. Mi sembra sia anche una decisione giusta e doverosa. Poi sono partiti i lavori per ripristinare l’attività dei porti di Stromboli, Lampedusa e Linosa”:

Gli impegni del Presidente della Regione

Ma non basta ancora. “Poi rimane fermo l’impegno su Niscemi. Al più presto, in tempi brevi, velocissimi, un tetto per tutti. Questo rimane un impegno fermo e voglio ringraziare le istituzioni che si stanno stringendo alla nostra Regione e alla nostra popolazione colpita”.

L’impegno su Niscemi

Schifani chiude il suo video messaggio social con un incoraggiamento e una nota di positività “Ce la faremo, possiamo farcela tutti uniti”.

E proprio oggi a Niscemi è il Corpo forestale della Regione Siciliana che si occupa della vigilanza dinamica perimetrale delle zone rurali vicino a Niscemi, situate a valle della frana. L’affidamento ufficiale del compito è stato deciso ieri, durante la riunione del Centro coordinamento soccorsi svoltasi nella Prefettura di Caltanissetta. Già oggi operativa la prima pattuglia e a breve il servizio sarà attiva 24 ore su 24 con l’arrivo dei rinforzi dalle altre province