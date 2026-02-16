Via al pacchetto di supporti all’esportazione. Dopo l’incontro del 2 febbraio a Palazzo d’Orleans a Palermo tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e i rappresentanti del sistema produttivo regionale, la Farnesina ha attivato un pacchetto di misure straordinarie a sostegno delle imprese colpite dal maltempo, con l’obiettivo di garantire continuità operativa e supportare i progetti di crescita internazionale delle aziende esportatrici.

L’incontro on line per il sostegno giovedì prossimo

In questo contesto è stato organizzato un webinar operativo, in programma il 19 febbraio alle ore 11, promosso su impulso del ministero degli Affari esteri e curato da Sace insieme a Maeci, Agenzia Ice, Cdp e Simest. L’incontro sarà dedicato alla presentazione degli strumenti finanziari e assicurativi disponibili e alle modalità di accesso, con indicazioni pratiche per le imprese interessate. La Regione Siciliana ha svolto un ruolo di raccordo con il livello nazionale, rappresentando le esigenze emerse dal territorio e favorendo la diffusione delle opportunità attivate: “Fin dalle prime segnalazioni dei danni – dice il presidente Schifani – abbiamo avviato un confronto con il governo nazionale per portare all’attenzione le esigenze delle imprese siciliane”.

Le istanze raccolte dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive

Nel lavoro di interlocuzione, Palazzo d’Orleans ha coinvolto l’assessorato regionale alle Attività produttive, che ha raccolto le istanze delle filiere e collaborato alla diffusione delle informazioni relative alle misure. “Il webinar – afferma l’assessore Edy Tamajo – rappresenta un momento operativo importante perché consente alle imprese di conoscere in modo diretto le misure attivate e le modalità di accesso”.

Le imprese saranno contattate tramite link di collegamento inviato da Sace

Il link per il collegamento sarà inviato da Sace alle imprese presenti nel proprio database e al dipartimento regionale delle Attività produttive, che provvederà a inoltrarlo alle aziende che hanno partecipato all’incontro del 2 febbraio e a tutte quelle interessate.