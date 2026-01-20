Allerta arancione ma non troppo. facendo i debiti scongiuri, il ciclone Harry ha sinora risparmiato Palermo. Il picco dell’ondata di maltempo, però, deve ancora arrivare, Le previsioni meteo indicano un possibile peggioramento delle condizioni meteo dal pomeriggio di oggi, con un picco dell’intensità dei venti previsto per domattina.

Mondello sommersa dalle onde

Già colpite le coste cittadine. Il litorale di Mondello è stato letteralmente cancellato dalla furia delle onde alte tra i 3 ed i 4 metri. La mareggiata, in alcuni casi, ha invaso le strade che costeggiano il mare. Sin dalla giornata di ieri, i mezzi della protezione civile stanno pattugliando le zone più a rischio, pronti ad intervenire.

Anche le borgate di Vergine Maria e dell’Arenella – esposte alla furia delle onde – hanno dovuto fare i conti con la voce tuonante dl mare. In quella zona della costa, poco prima del porto e dei cantieri navali, sono previste in serata onde fino ad otto metri.

Piu tranquilla la situazione nel centro città. Serrata per le scuole, parchi pubblici, cimiteri e alcuni uffici in forza del provvedimento emanato nel pomeriggio di ieri dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Anche l’Assemblea regionale siciliana è rimasta chiusa con i lavori delle commissioni e dell’Aula rinviati. La città s’è mostrata semi deserta, i palermitani hanno rispettato l’invito del sindaco a non uscire se non in casi di estrema urgenza.

