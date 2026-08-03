Sabato 8 agosto, alle ore 21:30, la Cava (by Mandrake) di Mazara del Vallo ospiterà il Release Party di “Bar del Molo”, il nuovo progetto musicale di Cico Messina. L’evento celebrerà l’uscita del nuovo lavoro discografico nella sua ‘terra natia’ con una serata dedicata alla musica dal vivo, alla condivisione e alla festa.

Per l’occasione, Cico Messina salirà sul palco insieme a una formazione composta da Fabrizio Malerba, Salvo Casano, Sade Mangiaracina e Greg Manzo. Lo spettacolo proporrà un percorso musicale che unirà musica d’autore, sonorità mediterranee e arrangiamenti contemporanei. Ad aprire la serata sarà Frank Biondo, che accompagnerà il pubblico con un live prima del concerto.

“Bar del Molo” racconta un immaginario fatto di mare, approdi, partenze e relazioni, restituendo attraverso la musica atmosfere profondamente legate alla Sicilia e al Mediterraneo. Il concerto rappresenterà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo progetto e vivere un’esperienza musicale nella suggestiva cornice della Cava by Mandrake. Nel corso della serata sarà inoltre possibile acquistare il vinile di “Bar del Molo”, disponibile in occasione del release party.

L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21:30. Il contributo di partecipazione è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’artista e dell’organizzazione.

Luogo: La Cava, Via Napoli , 116, MAZARA DEL VALLO, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: Cico Messina

Prezzo: 20.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.