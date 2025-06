Il cinema e Ciminna un legame segnato dalle grandi firme come Visconti e Scorsese

Un vecchio Gattopardo si guarda allo specchio. Dall’altra parte, The Leopard, la serie Netflix firmata da Tom Shankland. In mezzo, Ciminna: il paese dove Luchino Visconti ricreò Donnafugata e che oggi torna protagonista, tra identità e visione. Il Gattopardo Cinefestival è questo: un dialogo tra memoria e innovazione, un festival che celebra il cinema come racconto e territorio.

È stato presentato all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il cartellone della settima edizione del Gattopardo Cinefestival, in programma dal 21 al 26 luglio, sotto la direzione artistica del produttore e critico cinematografico Sergio D’Arrigo. Sei giorni tra cinema musica, incontri organizzati dal Comune di Ciminna e prodotti dalla società “Buona la prima” di cui fa parte il regista e direttore della fotografia Alfio D’Agata, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, il contributo dell’Unione Europea – NextGenerationEU e del Ministero della Cultura e il supporto di Repower Italia., main sponsor dell’edizione.

Ciminna non è solo un luogo: è un immaginario in movimento. Qui il cinema ha riscritto l’identità di un paese e continua a farlo. Visconti ci girò Il Gattopardo, Martin Scorsese ha già messo nero su bianco alcune scene del suo nuovo film partendo proprio da qui, dalle origini della madre. Il Gattopardo Cinefestival è questo: il cinema che si fa racconto collettivo e, insieme, strumento per valorizzare un territorio che si è già dimostrato capace di attrarre produzioni e turisti, in un dialogo continuo tra narrazione cinematografica e territorio. “Il cinema non è solo spettacolo. È lingua, memoria, paesaggio. È futuro che parte da qui – dice il direttore artistico Sergio D’Arrigo – Il Gattopardo Cinefestival nasce da un’idea condivisa di cultura che parte da Ciminna e guarda lontano per valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale, ma anche per innescare nuove visioni. Senza passione e senza squadra non si costruisce nulla di autentico. E il cinema, come questo festival, vive proprio di armonia collettiva”.

Riflettori, quindi, puntati su Ciminna, il paese che non smette di raccontarsi. “Ciminna è un paese che si racconta in molteplici forme, attraverso le sue atmosfere, le sue chiese, la sua storia, e ha un legame profondo con il cinema: qui affondano le radici familiari di Martin Scorsese, qui Visconti ha girato alcune delle scene più iconiche del Gattopardo – osserva il Sindaco di Ciminna, Vito Filippo Barone – Il festival ha ampliato l’offerta culturale del nostro cartellone estivo, attirando visitatori da tutta la Sicilia e oltre, e risvegliando l’interesse per il nostro territorio anche tra gli appassionati di cinema. Questo evento è un’opportunità concreta per riscoprire la bellezza di Ciminna e rilanciarla come set naturale per nuove produzioni».Intorno, un paese che non smette di raccontarsi. Dopo sei edizioni, il Gattopardo Cinefestival cresce e rilancia. Non è solo un festival: è un modo per guardare al passato e aprire nuove possibilità. Il Gattopardo è ancora qui. Cambia forma, ma non sguardo. E stavolta, nello specchio, riflette anche il futuro.

Lo conferma anche Nicola Fabio Corsini, dirigente della Palermo Film Commission e ospite della serata d’apertura: “Oltre a celebrare lo storico legame tra Ciminna e il capolavoro cinematografico di Luchino Visconti, che proprio lì ricostruì la sua Donnafugata, il Gattopardo Cinefestival vuole raccontare e promuovere un territorio ricco di tesori artistici, monumentali e paesaggistici. Il cinema si conferma ancora una volta volano di sviluppo per la Sicilia, strumento narrativo e visivo che potenzia l’identità, la cultura e la storicità di meravigliosi luoghi della nostra terra”. Il festival ha ottenuto il sostegno di Repower Italia, da anni vicino al mondo della cultura e della mobilità sostenibile.

Il programma del Gattopardo Cinefestival

21 luglio – Il cinema e il territorio

Storia del cinema in Sicilia. Ciminna tra passato e prospettive future.

Nicola Tarantino (presidente della Sicilia Film Commission), Fabio Corsini (dirigente della Palermo Film Commission), Ivan Ferrandes (location manager).

Ospiti: Antonio Catania (Boris, Mediterraneo, The Bad Guy) e Domenico Centamore (Màkari, Il Traditore, Stranizza d’amuri).

22 luglio – Il Gattopardo tra teatro e musica

Sebastiano Somma (Un caso di coscienza, Il sindaco pescatore) dà voce al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, accompagnato da musiche tratte dal film.

A seguire: proiezione dei provini “Alla ricerca del Gattopardo” e “Gran Ballo”.

23 luglio – Nobildonne siciliane

Elisabetta Pellini (Il Monaco che vinse l’Apocalisse, Il segno delle donne) racconta due archetipi della femminilità siciliana: Costanza d’Aragona e Topazia Alliata.

Concerto di Massimo Minutella & The Lab Orchestra. Dal territorio al prodotto cinematografico: talk con i produttori Pete Maggi (The Merchant of Venice, di Michael Radford, con Al Pacino e Jeremy Irons, e Head in the Clouds con Charlize Theron e Penélope Cruz) e Federica Folli.

24 luglio – Proiezione in anteprima del film “Il depistaggio” di Aurelio Grimaldi.

25 luglio – Il Gattopardo a confronto

Ida Galli (Il Gattopardo di Visconti, star del cinema anni Sessanta), Daniela Garbuglia, figlia dello scenografo de Il Gattopardo di Visconti, Mario Garbuglia, vincitore del David di Donatello e del Nastro d’Argento), Margareth Madè, (Il Gattopardo di Tom Shankland, Baarìa).

Consegna del Premio Gattopardo.

26 luglio – Gran finale

Premio Gattopardo Città di Ciminna a Giancarlo Giannini (Mimì metallurgico ferito nell’onore, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, Paolo il caldo).

Ospite anche Pietro Tenoglio, truccatore cinematografico di molte delle più grandi star del cinema, tra cui Marcello Mastroianni).

Concerto del Bellini Ensemble del Teatro Massimo Bellini di Catania. A chiudere, il Valzer del Gattopardo.