“In queste settimane mi avete vista meno presente del solito e credo sia mio dovere spiegarvi il perché. Mi è stato diagnosticato un sarcoma”. Lo scrive la deputata trapanese del Movimento cinque stelle all’Ars, Cristina Ciminnisi, rivolgendosi ai suoi follower sulla sua pagina Facebook.

Ciminnisi: “Devo riorganizzare le mie energie”

“Non ci giro intorno, perché mi avete dato l’onore di rappresentarvi in Parlamento e ho sempre sentito la responsabilità del mio mandato attraverso una cosa per me fondamentale: esserci, dare il massimo, non fermarmi mai – spiega Ciminnisi -. Ma questa diagnosi, inevitabilmente, mi impone per qualche tempo di riorganizzare le mie energie e la mia presenza pubblica”.

“Non ho intenzione di fermarmi”

La parlamentare poi assicura: “Non ho alcuna intenzione di fermarmi. Ci sarò in modo diverso, ma continuando a portare avanti la mia attività politica e tutto ciò che serve al nostro territorio. C’è solo, tra le altre, una battaglia in più da affrontare, e la affronterò con tutta la forza che ho. Per mio figlio, per la mia famiglia, per gli amici che mi vogliono bene e per tutti voi che mi avete dato fiducia e sostenuta in questi 4 anni”.