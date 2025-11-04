Raffica di furti al cimitero Sant'Orsola

Asportati portafiori, lettere e croci metalliche al cimitero sant’Orsola di Palermo. Non si arrestano le azioni vandaliche che negli ultimi giorni hanno messo a segno furti e opere ai danni di numerose sepolture. A Lanciare l’allarme è Federconsumatori, che ha ricevuto decine di segnalazioni da parte di cittadini a seguito della sottrazioni di oggetti riposti su alcune lapidi.

“Le famiglie si sono ritrovate nell’impossibilità di deporre i fiori per i defunti, perché mancano i portafiori dove metterli – spiega Lillo Vizzini – rappresentante di Federconsumatori. Si tratta di razzie che rappresentano un vero e proprio atto sacrilego contro la memoria dei defunti”.

Le segnalazioni

L’associazione ha invitato i cittadini a segnalare tempestivamente ogni furto o danneggiamento all’Ente Santo Spirito, che gestisce il cimitero, e al proprio sportello di assistenza (telefono 091 6173434), per monitorare l’entità dei furti e sollecitare interventi concreti.

“Se la vigilanza termina alle ore 20, è evidente che i furti avvengono durante la notte – ha aggiunto Vizzini – chiediamo che venga installato al più presto un sistema di videosorveglianza efficace, prima che tutte le tombe vengano spogliate di ogni parte metallica”.