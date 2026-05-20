Domenica 24 maggio alle ore 18:30 al teatro comunale Salvatore Cicero di Cefalù si terrà l’evento conclusivo del progetto CinemArte.

L’associazione AttivaMente Ets onlus ha coinvolto nell’iniziativa gli istituti comprensivi Botta di Cefalù, Minà Palumbo di Castelbuono, Pollina-San Mauro Castelverde e gli istituti secondari Del Duca-Bianca Amato di Cefalù e Giudici Saetta e Livatino di Ravanusa.





Durante la serata, che sarà presentata dalla giornalista Anna Cane, saranno proiettati i cortometraggi realizzati dai ragazzi che hanno partecipato al progetto e saranno premiati i vincitori nelle rispettive categorie: educazione ambientale ed educazione civica – bullismo e cyberbullismo – inclusione scolastica di studenti con disabilità e alunni stranieri.

Saranno presenti i dirigenti scolastici delle scuole beneficiarie con una delegazione di alunni e genitori.





Il progetto è finanziato nell’ambito del Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” e rientra tra le iniziative sostenute dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali.

Con CinemArte il cinema diventa uno strumento educativo importante. Gli studenti entrano in contatto con il linguaggio delle immagini fino alla realizzazione di opere audiovisive originali. I ragazzi, infatti, durante il percorso laboratoriale, hanno sperimentato le principali fasi della filiera produttiva cinematografica: dalla scrittura della sceneggiatura alla regia, dalle riprese al montaggio, scoprendo la bellezza del lavoro di squadra, la responsabilità creativa e il valore del racconto collettivo.

Ingresso gratuito

Luogo: teatro Cicero, Via Salvatore Spinuzza, 115, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:30

Artista: Studenti

Prezzo: 0.00

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