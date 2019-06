La partita al palazzetto dello sport di Cefalù

Sul parquet del Palazzetto di Cefalù la Polis Cinisi si aggiudica la finale regionale U14S battendo l’FP Sport di Messina col punteggio di 78 a 75 in una gara intensa e combattuta giocata davanti ai numerosi sostenitori delle due squadre che non hanno fatto mancare ai propri ragazzi tutto il loro caloroso supporto.

Alla Polis Cinisi le congratulazioni del Presidente Riccardo Caruso e dell’intero Comitato Regionale Fip Sicilia.

Una bella impresa della Polisportiva Polis Cinisi guidata dal coach Fabio Ferrara, protagonista che al Geodetico di Cefalù del match che ha assegnato il titolo U14 Silver Sicilia.

I ragazzi di Cinisi hanno battuto l’Fp Sport Messina 75-78 conquistando l’importante titolo giovanile.

F.P Sport messina 75 – Polisportiva Polis Cinisi 78

Parziali: 30-18, 15-26, 15-12

Polisportiva Polis Cinisi: La Scala (cap) 40, Margagliotti 15, Trupiano 14, Agrusa 5, Magliolo 3, Palazzolo 1, Lo Cricchio, Zangara, Partinico, Di Martino, Bondì, Chirco. All.: Ferrara

Per l’Fp Sport Messina di Francesco Paladina migliori in campo Venzon 35 punti e Marino 28.

All. F. Paladina