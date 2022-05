A Cinisi approvata la convenzione

Da oggi a Cinisi si può pagare il parcheggio nelle apposite strisce blu con una app. Comodamente attraverso il proprio telefonino si potrà effettuare la transazione senza dover andare per forza alla ricerca dei ticket cartacei nelle attività commerciali. La novità è stata introdotta grazie ad una convenzione appena stipulata tra il Comune cinisense e la società EasyPark che già in tanti Comuni ha avviato questa modalità.

Il via libera

La giunta guidata dal sindaco Giangiacomo Palazzolo ha approvato la relativa delibera con cui si autorizza l’attivazione del servizio di pagamento digitale della sosta nelle zone blu che consente agli utenti il pagamento della tariffa mediante apposita applicazione installata sullo smartphone, computer o tablet. Gli stalli di sosta a pagamento al momento si trovano lungo l’area antistante e limitrofa la spiaggia “Magaggiari”, ed ancora in via Peppino Impastato da via Cracchiolo fino alla traversa numero 15 e da corrispondenza di via Ettore Majorana fino al civico 27;

La piattaforma utilizzata

La piattaforma che viene utilizzata è quella M-Pay, che consente agli utenti il pagamento della tariffa tramite un’apposita applicazione installata sullo smartphone, computer o tablet, con un Sms, una telefonata. Non ci sarà alcun costo o commissione per l’ente a cui verrà anche messo a disposizione un software per il controllo sullo stato della sosta degli utenti in tempo reale e una soluzione cloud-SmartHub in grado di raccogliere tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta provenienti da varie fonti informative con la finalità di semplificarne il controllo e ottimizzare il monitoraggio.

Perché conviene al Comune

Secondo quanto sostiene l’amministrazione comunale questa operazione sarà conveniente sotto molteplici aspetti per l’ente locale. Anzitutto perché è un servizio aggiuntivo a disposizione del cittadino, l’importo da riconoscere alla ditta per il servizio reso è a carico degli utenti e non rappresenta una maggiorazione del costo del biglietto. La ditta si impegna a fornire gratuitamente al comando di polizia locale tutti gli strumenti atti alla verifica del pagamento della sosta e al riscontro dettagliato degli incassi, così come si impegna a sostenere le spese relative alla pubblicità del servizio inclusa l’installazione di apposita cartellonistica informativa.