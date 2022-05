Parcheggi a pagamento in tre aree del centro storico

Con l’estate oramai alle porte si rimettono in moto strisce blu e anche il nuovo sistema della viabilità di Terrasini che prevede delle modifiche in corrispondenza dell’elevato numero di turisti e villeggianti. Anzitutto la novità riguarda le zone del parcheggio a pagamento: sono stati infatti attivate le strisce blu in tre aree del centro storico. I residenti all’interno delle aree ‘A’, ‘B’ e ‘C’ hanno diritto ad un abbonamento gratuito per famiglia che potranno utilizzare nella loro area di residenza.

Altre agevolazioni

I residenti di Terrasini che non abitano all’interno di queste aree possono richiedere l’abbonamento pagando la tariffa di 20 euro annue. Hanno diritto a richiedere l’abbonamento pagando 40 euro coloro che hanno la casa di proprietà a Terrasini ma non sono residenti e coloro che abitano a Terrasini e hanno un regolare contratto di affitto, e tutte le persone che hanno un’attività e lavorano a nella cittadina marinara. I biglietti giornalieri e settimanali per i parcheggi si possono acquistare dagli operatori della cooperativa in servizio, presso i parcometri presenti nel centro storico e tramite l’App Easypark.

Come ottenere l’abbonamento

Le richieste di abbonamento possono essere inviate online all’indirizzo pecimedfor@pec.it o zonabluterrasini@gmail.com. Ancora possono essere presentate presso l’ufficio della Medfor in via Libertà 77. Gli uffici della cooperativa sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle 13, e il mercoledì dalle ore 15 alle 17. Le strisce blu sono attive tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 sino all’una di notte.

In arrivo modifiche all’assetto viario

“La prossima settimana – afferma il sindaco Giosuè Maniaci – verranno apportate novità nella viabilità del centro abitato per rendere più fluido il traffico e per la sicurezza. Verrà inibita la circolazione in via Palermo agli autobus di linea e ai mezzi pesanti. Verrà pubblicata una manifestazione di interesse per attivare la mobilità sostenibile all’interno del nostro territorio con mezzi elettrici, monopattini e biciclette”.