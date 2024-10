Sabato 26 e domenica 27 ottobre

, sede del, è stata presentata l’iniziativa “Ficurì”, una manifestazione culturale organizzata dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare il, prodotto tipico del territorio, unico nel suo genere grazie alla particolare lavorazione agricola conosciuta come “scuzzulatura”. L’evento si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre, e trasformerà ilin un percorso dedicato alla celebrazione del, cone la partecipazione di celebri chef siciliani. Il tutto sarà reso possibile grazie a un contributo della Regione Siciliana, volto a promuovere i piccoli centri e le loro tradizioni., sindaco di Cinisi, ha commentato: “La manifestazione ‘Ficurì – I Scuzzolati di Piano Tavola’ è un evento ricco di sfaccettature. Oltre alla promozione del nostro prodotto tipico, il, questa iniziativa ha un importante risvolto culturale. Gli show cooking con chef stellati daranno un forte impulso alla valorizzazione del prodotto anche nell’ambito della ristorazione di alta qualità. Abbiamo, inoltre, una ricca parte dedicata alle mostre, come quella fotografica, che racconta il nostro territorio, e l’estemporanea d’arte. È un evento che coinvolge le famiglie, con laboratori e spettacoli per bambini, e valorizza l’artigianato locale”. Ha poi aggiunto: “Questa manifestazione rappresenta solo l’inizio di tante altre iniziative che saranno incentrate sulla promozione dei prodotti locali. Ringrazio gli assessori Rosolino Cardile e Gioacchino Migliore, e in particolare il consigliere comunale Gianvito Gaglio, per aver coinvolto chef di fama stellare e per il loro impegno nella promozione di un prodotto dalle proprietà organolettiche davvero uniche”. L’assessore alla Cultura,, ha dichiarato: “Con ‘Ficurì’ proponiamo un nuovo format per promuovere il, un prodotto tipico del nostro territorio. Due giorni di eventi grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione Siciliana, con l’interessamento dell’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo. Questa manifestazione è frutto di una grande collaborazione tra enti diversi, come la, i produttori locali, la Scuola, l’associazionee chef d’eccellenza comedi MESSER”., assessore allo Spettacolo e al Turismo, ha affermato: “L’evento ‘Ficurì’ rappresenta un’occasione straordinaria per rilanciarecome centro di attrazione turistica, non solo per i nostri concittadini ma anche per i visitatori provenienti da tutta la Sicilia e oltre. Abbiamo creato un format che unisce cultura, enogastronomia e spettacolo, dando spazio a momenti di intrattenimento musicale e artistico che renderanno il Corso Umberto I un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Lavoriamo affinché questa manifestazione diventi un appuntamento annuale e un simbolo della promozione del nostro territorio”.