Succede a Cinisi, nel palermitano, dove sono in corso diversi interventi

A Cinisi cantieri a cielo aperto tra scuole e strade in questi giorni. Al via gli interventi in plessi scolastici e in alcune arterie importanti per il territorio che aveva bisogno di rifarsi decisamente il trucco con una manutenzione straordinaria.

Le scuole

Già da qualche giorno l’amministrazione comunale ha provveduto ad iniziare un iter di ordinaria manutenzione dei plessi dell’istituto comprensivo. In particolare la giunta ha posto in essere una serie di interventi. Anzitutto al plesso “Danilo Dolci” con il ripristino e tinteggiatura di alcune aule ed abbellimento, grazie alle maestre che si sono adoperate alla realizzazione dei disegni. E poi anche al plesso “Gramsci” dove invece sono stati realizzati interventi di manutenzione del verde, ripristino di infissi e manutenzione edile grazie al supporto degli operai manutentivi del Comune.

Altri lavori in via di programmazione

Già effettuato in questi giorni anche un intervento di derattizzazione straordinaria nella sezione infanzia. Intanto il primo cittadino lascia intravedere la possibilità che i cantieri nelle scuole proseguiranno ulteriormente: “Sarà mia cura – precisa il sindaco Giangiacomo Palazzolo – tenere informati i cittadini sui lavori che verranno effettuati sugli altri plessi nei prossimi giorni”.

La via Leone

Disco verde anche ai lavori di rifacimento del manto stradale della via Salvatore Leone (ex via Ciucca) che interessano l’intero asse viario fino alla capitaneria di porto. “Un sincero ringraziamento ad Enzo Evola, Giovanni Cavataio e Maria Concetta Biundo – ha aggiunge Palazzolo – che hanno seguito l’iter burocratico, con la consueta professionalità che li contraddistingue”.

I progetti con le scuole

Proprio di recente sono stati messi in campo dei progetti con le scuole con cui c’è un costante raccordo tra il corpo docente e il governo cittadino. Ad essere stata data vita alla manifestazione “Piantiamola di inquinare!” nel rispetto dell’ambiente, ideata e coordinata dall’assessore Francesca La Fata e dal consigliere comunale Rosalinda Mazzola, in collaborazione con l’Agesp, la società che gestisce in paese la raccolta rifiuti, in presenza dell’assessore regionale Toto Cordaro. L’Agesp ha donato le piantine di lantane che sono state piantumate.