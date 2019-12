sicilia maglia nera europea della depurazione

Nel corso dell’ultima rilevazione, la terza, erano 51 gli agglomerati urbani ovvero le città e gli insediamenti in generale, che in Sicilia non si erano dotati di adeguati depuratori per lo scarico delle acque reflue. Un allarme grave e importante che aveva comportato procedure di infrazione e multe comminate dall’Ue all’Italia. A distanza di un anno un solo depuratore è stato sistemato definitivamente e anche se molti atri sono i lavori in corso restano 50 i depuratori per i quali scattano quattro nuove procedure di infrazione. Una di queste, in realtà, è già chiusa con una sanzione da 15 milioni di euro.

Questo potrebbe comportare rischi gravi per la salute di circa 3 milioni e mezzo di siciliani su 5 milioni e mezzo di abitanti. Quella siciliana è la peggiore situazione in Italia e una delle peggiori in Europa, rileva la Commissione Europea.

Proprio sulla vicenda dei depuratori la polemica in Sicilia non è nuova con scontri anche verbalmente violenti, negli ultimi anni, fra l’assessorato regionale ad acque e rifiuti e i comuni. Scontri che, in realtà, risalgono a oltre due anni fa e dunque al precedente governo regionale

Più in generale la sentenza del 2012 riguardava 109 aree urbane italiane. Per 80 di esse che riguardano 6 milioni di persone in totale, l’Italia non avrebbe dimostrato di aver provveduto in base alla procedura di due anni fa. “Le autorità italiane devono ancora garantire che le acque reflue e di scarico vengano adeguatamente raccolte e trattate in 80 agglomerati del paese, dei 109 oggetto della prima sentenza, al fine di evitare gravi rischi per la salute umana e l’ambiente – si legge nel deferimento della Commissione alla Corte di giustizia – a distanza di quattro anni la questione non è ancora stata affrontata in diverse regioni italiane”.

Dopo due anni degli 80 siti a rischio ne restano in bilico 78 e di questi due terzi restano In Sicilia dove sono 5o agglomerati sotto analisi. Ma a fronte della quarta procedura c’è una difesa in arrivo. Dei 50 siti sotto esame 38 sono oggetto di procedure di appalto di lavori e 17 mostrano lavori avviati una decina dei quali in avanzato stato di esecuzione

Nell’atto di deferimento di due anni fa veniva indicata anche la possibile sanzione da erogare pari a 62.7 milioni di euro a titolo forfettario per il ritardo di 4 anni ma la Commissione propone inoltre una sanzione giornaliera dall’emanazione della sentenza fino alla soluzione del problema pari a 346.922 euro fino al raggiungimento della piena conformità degli impianti. La sanzione che potrebbe arrivare adesso è leggermente più basa anche se è giuà certa la prima da 15 milioni di euro e in arrivo ce ne sono altre due.

Su tutto, ancora una volta, dovrà pronunciarsi la Corte di giustizia Europea anche se da Palermo ricordano che in città le opere sono in corso così come opere sono in corso in numerose aree industriali