Il Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina si prepara a celebrare un traguardo significativo: cinquant’anni di storie d’impresa, idee che diventano progetti e giovani che si fanno motore di cambiamento. Cinquant’anni di attività a supporto dello sviluppo economico e della crescita territoriale. L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 15, nel Salone della Borsa della Camera di Commercio, per l’evento intitolato “50 Anni di Futuro. Impresa, Innovazione e Territorio “.

Una ricorrenza che, più un traguardo, rappresenta un nuovo punto di partenza: durante l’incontro verranno infatti presentati il nuovo presidente e la squadra che guiderà il gruppo negli anni a venire.

Sotto la guida e la moderazione del giornalista Emilio Pintaldi, la cerimonia prenderà il via con un ciclo di interventi istituzionali di alto profilo. Ad aprire i lavori saranno l’attuale presidente dei Giovani Imprenditori messinesi, Davide Blandina, il quale cederà poi la parola al Sindaco della città, Federico Basile. Seguiranno i contributi del presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina, e del presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza.

Il fulcro dell’evento sarà la missione tematica “Giovani, Impresa e Innovazione”, suddivisa in due tavole rotonde dedicate ad approfondire sia il contributo delle nuove generazioni allo sviluppo dell’economia locale, sia le opportunità che l’innovazione può offrire per valorizzare territori ricchi di potenzialità ma spesso rallentati da difficoltà radicate nel tempo. La prima tavola rotonda partirà da un assunto preciso: l’impresa giovanile non è una semplice categoria economica, ma un vero fattore di trasformazione, un moltiplicatore di cambiamento. In una Sicilia che ancora oggi si confronta con lentezze infrastrutturali e burocratiche, sono i giovani imprenditori a rappresentare la componente più reattiva e dinamica del sistema produttivo, capaci di introdurre nuove visioni e di interpretare le sfide del presente. La seconda tavola rotonda affronterà invece il tema dell’innovazione come leva essenziale per contrastare la marginalità e generare sviluppo. Start-up, incubatori, università o ordini professionali, se messi in relazione, possono infatti costruire un ecosistema coesi, in grado di attrarre investimenti, trattenere i talenti locali e favorire il rientro di giovani professionisti che hanno maturato esperienze fuori dalla Sicilia.

L’incontro accoglierà anche le significative esperienze di giovani professionisti che hanno scelto di rientrare a Messina per costruire qui il proprio progetto imprenditoriale, offrendo un messaggio di fiducia per il futuro della città. La giornata si chiuderà con il momento “Next 50°”, pensato per presentare la visione e le linee programmatiche che il nuovo Gruppo dirigenziale intende sviluppare nei prossimi anni.

L’appuntamento si propone come un’occasione chiave per tracciare l’agenda economica giovanile di Messina e per definire un percorso di crescita fondato su innovazione e valorizzazione del territorio.





