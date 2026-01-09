Una storia lunga cinquant’anni, fatta di arte, dedizione e una passione travolgente: il Piccolo Teatro di Alcamo celebra un traguardo importante, il cinquantesimo anniversario della sua fondazione. Mezzo secolo di impegno costante nella promozione della cultura teatrale, che ha fatto della compagnia non solo un’azienda culturale sana, ma un vero e proprio cuore pulsante per la comunità alcamese.

Fin dal debutto ufficiale del 3 marzo 1976 con la commedia “San Giovanni Decollato”, la compagnia ha calcato il palcoscenico del teatro Cielo d’Alcamo dando voce a un’infinita galleria di personaggi. Da Ciampa a Luca Cupiello, da Argante ad Arpagone, il Piccolo Teatro ha dato vita alle parole di grandi autori come Molière, Pirandello ed Eduardo, regalando al pubblico una rassegna di spettacoli indimenticabili. La scelta di fondare la compagnia il 16 gennaio 1976, privilegiando la scena teatrale rispetto alle tendenze del momento, ha dato via a un percorso che avrebbe lasciato un’eredità duratura.

Per celebrare questo speciale anniversario, il 17 gennaio alle ore 17, si terrà una cerimonia ufficiale presso il Teatro Cielo d’Alcamo, che non prevede alcun costo. L’evento sarà presentato dall’attore Antonio Pandolfo, cresciuto artisticamente proprio all’interno del Piccolo Teatro. La colonna sonora della festa sarà affidata a Francesco Buzzurro, uno dei più apprezzati chitarristi italiani, e prevista inoltre la partecipazione dell’assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Girolamo Turano, del vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli, e del sindaco di Alcamo, Domenico Surdi.

Un legame indissolubile ha scolpito questo mezzo secolo: la straordinaria sinergia del gruppo originario, un’unione di giovani animati da una profonda visione. Nomi chiave come Giacomo Risico, primo presidente, Nicola Messina, e la collaborazione quarantennale di Felice Ciacio, costituiscono le radici di questa storia. Legati da una passione genuina e inebriante, hanno inaugurato un’epoca destinata a imprimere un’orma indelebile. E’ in virtù del loro impegno che il Piccolo Teatro si configura come un fulcro di sentimenti, concetti audaci e determinazione incrollabile. A questo nucleo storico si affianca Franco Regina, che in qualità di direttore artistico illuminato e risoluto, ha fornito una bussola costante e inestimabile. Grazie alla sua profonda dedizione, Regina ha saputo indirizzare le direzioni artistiche della compagnia. La sua gestione ha garantito un elevato standard qualitativo, seguendo con maestria il Piccolo Teatro attraverso le sue fasi di sviluppo e costante aggiornamento.

“Oggi, il Piccolo Teatro di Alcamo celebra mezzo secolo di storia, d’arte e di passione. Siamo orgogliosi di aver contribuito a creare un luogo di incontro e di espressione per la nostra comunità – afferma Franco Regina -. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo: attori, tecnici, collaboratori e, soprattutto, il nostro pubblico. Siamo grati per la fiducia e l’amore che ci avete dimostrato in questi anni. Continueremo a lavorare per offrire sempre nuove emozioni e a mantenere viva la magia del Teatro. Buon cinquantennale, Piccolo Teatro di Alcamo.”

Nonostante le difficoltà oggettive, come i cambiamenti sociali, le chiusure forzate come la lunga chiusura del teatro Euro (oggi Cielo d’Alcamo) dal 1989 al 1997, e le sfide più recenti della pandemia, il gruppo ha saputo custodire e tramandare la propria missione, mantenendo viva la fiamma originaria. Questa è la vera forza del Piccolo Teatro: trasformare i problemi in occasioni positive, restare fedeli a sé stessi ma anche pronti alle novità, e sentirsi una famiglia prima che una compagnia. Il Piccolo Teatro di Alcamo non si è arreso di fronte le problematiche, in particolare durante la pandemia da COVID-19, e ha continuato a distinguersi, registrando anche la partecipazione di propri attori in produzioni televisive nazionali. Per la città, è un punto di riferimento.

Accanto ai grandi classici, il Piccolo Teatro ha sempre promosso nuove scritture, talenti locali e compagnie nazionali, contribuendo alla crescita culturale della città e alla formazione di intere generazioni. Dal 2009, inoltre, organizza la rassegna amatoriale, giunta quest’anno alla quindicesima edizione, diventata un appuntamento atteso e partecipato da compagnie di tutta l’isola.

Oggi, il Piccolo Teatro di Alcamo guarda al futuro con entusiasmo, sostenuto da giovani protagonisti che hanno già conquistato la scena. Il suo successo dimostra come il teatro possa essere rifugio, riscatto e speranza, e come un gruppo di persone possa diventare e restare famiglia, prima ancora che compagnia, per mezzo secolo.