Da Odessa parla l'ambasciatore Attilio Malliani

Cinque anni di Antimafia firmata Claudio Fava. Scrittore, giornalista e sceneggiatore, Claudio Fava oramai da cinque anni è alla guida della Commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana. A Casa Minutella, nella puntata odierna, faremo il bilancio delle attività della commissione, a sette mesi dalla conclusione della legislatura. In questi anni l’organo parlamentare ha affrontato i nervi scoperti dell’amministrazione regionale ma ha anche compiuto un lavoro di approfondimento sui misteri irrisolti.

Testimoni di ieri e di oggi sono stati ascoltati dalla Commissione presieduta da Fava e il lavoro complessivo svolto, anche in termini di produttività, colloca l’Antimafia al vertice delle commissioni più efficienti dell’Assemblea regionale. E’ una buona o una cattiva notizia?

Cinque anni di Antimafia, dall’inchiesta sulla sanità alle Stragi del 1992

ll nome corretto, in realtà è “Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia”. Per semplificare viene chiamata Commissione antimafia. Ma dovendo trattare questi argomenti delicati, semplificare non è mai semplice. Sono oltre 300 le convocazioni della Commissione. Che si è occupata di corruzione nel sistema sanitario regionale, di trasparenza degli appalti, di incendi dolosi, degli scandali nelle società partecipate. Quasi a voler ricordare che la lotta la mafia inizia dal monitorare anche gli aspetti più basilari della nostra società, l’organo parlamentare si è’ occupato anche di dispersione scolastica e disagio giovanile. Tutto questo, senza trascurare i grandi temi: dal cosiddetto Sistema Montante per arrivare sino a un focus preciso, dettagliato, con testimonianze di assoluto rilievo sul periodo delle stragi di mafia del 1992 e il retroscena della “Trattativa”.

Guerra in Ucraina, da Odessa parla Attilio Malliani

Nella puntata odierna, il talk show condotto da Massimo Minutella continua a seguire il conflitto in Ucraina. In collegamento da Odessa, partecipa Attilio Malliani. Da venti anni Malliani vive in Ucraina. E’ un consigliere diplomatico e vive ad Odessa. La Farnesina lo ha incaricato di occuparsi del rientro degli italiani dall’oblast di Odessa., Alla puntata di Casa Minutella partecipano Claudia Campese (direttore di Meridionews), Francesco Bianco (Adnkronos) e il direttore di BlogSicilia, Manlio Viola. Casa Minutella è in diretta il martedì e il giovedì, a partire dalle 14,45, su BlogSicilia, Tempostretto e Video Regione, canale 16 del digitale terrestre.