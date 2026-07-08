Cinque milioni di euro per l’avvio della messa in sicurezza e della riqualificazione della Strada provinciale 4 “Corleone – San Cipirello”: è stato pubblicato ieri il decreto di finanziamento del primo lotto di interventi sull’importante arteria viaria che collega i due Comuni del Palermitano. Il provvedimento, firmato dal dirigente generale del dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità, dà attuazione al progetto approvato dalla giunta lo scorso aprile, su proposta dell’assessore Alessandro Aricò, con risorse stanziate nell’ambito del Programma operativo complementare (Poc) Sicilia 2014-2020 – Asse 3.

Strada fondamentale per il territorio

“Con questo decreto – dice Aricò – compiamo un ulteriore passo verso la riqualificazione di una strada fondamentale per il territorio. Questa strada rappresenta un collegamento strategico per le comunità locali e necessita da tempo di interventi strutturali capaci di garantire maggiore sicurezza e migliori condizioni di percorribilità. Il lavoro portato avanti in sinergia con gli uffici regionali e con la Città metropolitana di Palermo consente oggi di trasformare le risorse programmate in un intervento concreto a servizio dei cittadini”.

Il primo lotto parte dal centro abitato corleonese

Il primo lotto dei lavori interesserà il tratto della Sp 4 compreso tra il km 14+000 e il km 24+300, circa dieci chilometri, con interventi che partiranno dal centro abitato di Corleone e proseguiranno fino alla località Borgo Schirò. L’obiettivo è ripristinare la piena funzionalità della sede stradale e garantire condizioni di maggiore sicurezza. Il progetto prevede interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei tratti maggiormente critici, il miglioramento dei sistemi di drenaggio, il rifacimento della pavimentazione stradale, l’adeguamento delle barriere di protezione e la manutenzione delle opere accessorie, con l’obiettivo di rendere più sicura e funzionale la viabilità. I lavori dovrebbero concludersi in sette mesi.

A breve altri due finanziamenti

“A questo primo intervento – aggiunge l’assessore – seguiranno a breve altri due finanziamenti, per completare il programma di riqualificazione della Sp 4: 9,5 milioni di euro destinati al tratto compreso tra la località Pietralunga e il centro urbano di San Cipirello e 7 milioni di euro per la risoluzione delle criticità a monte e a valle della strada in località Portella di Poira. Con queste ulteriori risorse completeremo un percorso di riqualificazione complessiva dell’arteria, rafforzando i collegamenti dell’entroterra palermitano”.