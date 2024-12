Ladri in azione la scorsa notte in cinque esercizi commerciali. Sono stati presi di mira tre tabaccherie, un negozio gestito da commercianti cinesi e un bistro a due passi dal porto. I ladri hanno spaccato le vetrine dei negozi. In un emporio di via Catania il colpo è riuscito. Solo danni ai commercianti in via Castellana, via Brunelleschi e via Galileo Galilei.

Il primo colpo in un negozio gestito da cinesi tra via Catania e via Giacomo Cusmano. Sono stati portati via i soldi in cassa. Sventato dall’arrivo della guardia giurata il colpo nel bar in via Amari 23. I malviventi hanno distrutto la vetrina provocando danni per migliaia di euro, ma non sono riusciti a portare nulla. E’ successo in tre tabaccherie che si trovano in via Castellana, in via Brunelleschi e via Galileo Galilei. In un caso hanno tentato di scardinare l’ingresso con il flex.

Le telecamere hanno ripreso tutte le fasi dell’intrusione. Le immagini mostrano due giovani incappucciati che, dopo aver sollevato la saracinesca, entrano nel bar e iniziano a colpire la porta a vetri prima con una sedia e poi con un piedistallo in metallo. Poco dopo la coppia di banditi, sentendo il sistema d’allarme, sono scappati a bordo di uno scooter sotto gli occhi della guardia giurata che ha chiamato i rinforzi e allertato anche i carabinieri.