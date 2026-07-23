Da oggi, giovedì 23 a domenica 26 luglio sarà ancora una volta l’azienda agricola “Il Pigno” di Pisano, frazione di Zafferana Etnea, il cuore di Alkantara Fest, il festival internazionale di folk e world music organizzato dall’associazione culturale Darshan, con la direzione artistica di Mario Gulisano. “Il Pigno” è un’oasi di natura, adibito anche ad agri-campeggio, dominata dai suoi alberi di ulivo, di avocado, di kaki, di castagni. Grazie al suo fitto programma di concerti, workshop, spettacoli per famiglie ed eventi itineranti tra natura, cultura e tradizioni musicali da tutto il mondo, il festival siciliano è salito al terzo posto nella classifica di Transglobal World Music Chart, la rete di critici musicali che lavora per diffondere la musica tradizionale, dei migliori festival di world music al mondo. Il festival ha consolidato la sua vocazione Green, sviluppando una consapevolezza ambientale che ha indotto l’intero festival a promuovere il riciclo.





Oggi, giovedì 23 luglio si inizia con i live del trio cipriota Monsieur Doumani (World stage, ore 21), della cantante, violoncellista e pianista irlandese Bronagh Slevin (Nufolk Stage, ore 22) e del cantautore ibleo Vincent Migliorisi (Kaki stage, ore 23).

Monsieur Domani: Antonis Antoniou (tzouras, voce, elettronica); Demetris Yiasemides (trombone, flauto); Andys Skordis (chitarra, loop, cori).

Provenienti da diversi background musicali, ma influenzati a vari livelli dalla tradizione cipriota, i Monsieur Doumani compongono musica che trae ispirazione dalla società cipriota contemporanea e dalle precarie condizioni della nostra epoca. L’identità del progetto è stata determinata dall’adattamento di brani tradizionali ciprioti, con una speciale tonalità contemporanea nel suono e nell’atmosfera. Con il loro quarto album, “Pissourin” (Glitterbeat, 2021) hanno spinto le loro sonorità mediterranee distintive verso una direzione profondamente psichedelica e avant-folk. Le loro apparizioni dal vivo in festival e locali in tutto il mondo sono state molto apprezzate da un pubblico eterogeneo e la loro musica è stata ampiamente trasmessa su radio e stazioni televisive in tutto il mondo. Nel corso della loro carriera ormai decennale i Monsieur Doumani hanno ricevuto numerosi premi, tra cui il premio “Miglior Gruppo” ai Songlines Music Awards 2019 e il “Premio della Critica” agli Andrea Parodi World Music Awards.





Monsieur Doumani

Bronagh Slevin (voce e violoncello), Riccardo Gerbino (tabla e percussioni), Josè Marano (sax e flauto); Maurizio Curcio (stick bass ed elettronica).

Bronagh Slevin è una cantautrice, musicista e compositrice irlandese che vive tra l’Irlanda e la Sicilia. Cantante, violoncellista e pianista, Slevin a fine giugno ha pubblicato il suo secondo abum “Rewilding”. Cosa succede quando l’oceano Atlantico incontra il mare Mediterraneo? Dalla sua fascinazione per ciò che significa vivere su un’isola – l’Irlanda e la Sicilia – nasce l’album, un’esplorazione di radici e sradicamento, di brama e rinascita colorata da una passione infinita per due culture, quella irlandese e quella siciliana, che hanno nutrito con poesia, melodia e mitologia il suo cammino. “Rewilding” parte da una connessione profonda con la terra e con l’acqua, passa dal bivio metaforico nella foresta, richiama l’aria pura della montagna e giunge intrepidamente ai confini del desiderio femminile. Racconta storie di amore e disincanto, che vengono dal grembo, dal vulcano e dalla luna piena. Sul palco, l’intreccio tra sonorità mediterranee, melodie irlandesi e sapiente storytelling ci porta oltre la soglia dell’immaginazione per ricordarci della verità che siamo tutti e tutte inevitabilmente interconnessi.

Bronagh Slevin

Vincent Migliorisi (chitarra, banjo, elettronica); Francesco Emanuele (chitarra, bouzouki); Riccardo Gerbino (percussioni).

La serata sarà chiusa dal cantautore ragusano Vincent Migliorisi che presenterà l’ultimo album “In deep and dance” pubblicato ad aprile. Elettronica e strumenti mediterranei in un viaggio sonoro tra tradizione e club culture. Più che un semplice album, “In Deep and Dance” è un laboratorio sonoro dove linguaggi musicali lontani dialogano tra loro. Le sonorità della tradizione mediterranea si intrecciano con strutture elettroniche contemporanee, creando un equilibrio tra atmosfera, ritmo e ricerca timbrica. Dopo diversi anni dedicati alla produzione, alla composizione e a collaborazioni artistiche tra musica e teatro, Migliorisi torna con un lavoro che mette al centro il concetto di incontro tra culture musicali. Le melodie degli strumenti acustici si muovono su paesaggi elettronici profondi, generando tracce che possono essere ascoltate sia come viaggio immersivo sia come esperienza ritmica. Il progetto nasce da una ricerca personale sul rapporto tra musica tradizionale e linguaggi elettronici contemporanei: non una semplice fusione stilistica, ma un dialogo tra epoche e geografie sonore. Migliorisi: «Sono partito dal ritmo, ma volevo che fosse la melodia a guidare tutto. La danza per me è un punto di incontro: tra culture diverse, tra strumenti acustici ed elettronica, tra ascolto e movimento».

Vincent Migliorisi

Informazioni: https://www.alkantarafest.it Infoline/WhatsApp: 345.5206150. Biglietto: € 15, € 10 ragazzi dai 12 ai 17 anni, soci Fera Bio e gruppo Balfolk Catania. Abbonamento 4 serate concerti € 50 intero, € 35 ridotto. : Media partner: Blogfoolk Magazine ( www.blogfoolk.com ) nell’ambito di un accordo programmatico per il triennio 2025-2027; SicilyMag ( www.sicilymag.it ) il magazine on line che parla di tutto quanto “fa” Sicilia.

Luogo: Azienda agricola “Il Pigno”, via Pennisi Petrone, 15, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Monsieur Doumani Bronagh Slevin Vincet Migliorisi

Prezzo: 15.00

Info:

La XXII edizione del festival internazionale di folk e world music organizzato dall’associazione Darshan e diretto da Mario Gulisano entra nel vivo con i quattro giorni (dal 23 al 26 luglio) di festival vero e proprio all’interno dell’azienda agricola “Il Pigno” di Pisano (Zafferna Etnea). Giovedì 23 luglio suoneranno i trio cipriota Monsieur Doumani, la cantante e violoncellista irlandese Bronagh Slevin e il cantautore ibleo Vincent Migliorisi

Link: https://www.alkantarafest.it/evento/alkantarafest-2026-day-1/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.