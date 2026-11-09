Diciotto società provenienti da tutta Italia, 249 atleti iscritti e oltre 500 gare disputate. Alla piscina dello Sporting Village una giornata di sport e competizione nel segno del nuoto.

Una giornata all’insegna dello sport, della passione e dell’agonismo quella che si è svolta domenica 8 novembre, nella piscina dello Sporting Village di Palermo, teatro della seconda edizione del Trofeo Sporting, organizzato dalla Polisportiva Nadir, appuntamento che ha richiamato nel capoluogo siciliano numerosi protagonisti del panorama natatorio master nazionale.

I numeri raccontano il successo della manifestazione: 18 società partecipanti provenienti da tutta Italia, 249 atleti iscritti e oltre 500 gare complessive, a testimonianza dell’interesse crescente nei confronti di un evento che, già alla sua seconda edizione, conferma la propria capacità di attrarre società e nuotatori da diverse realtà sportive.

A conquistare il gradino più alto del podio nella classifica generale per società è stata l’Olympia Palermo, protagonista di una prestazione collettiva di grande rilievo, che ha chiuso la manifestazione con 149.404,52 punti. Alle sue spalle la Nadir Palermo, seconda classificata con 88.783,18 punti, mentre il terzo posto è andato alla Polisportiva Mimmo Ferrito, che ha totalizzato 32.521,50 punti.

Una classifica che premia la qualità delle prestazioni individuali, ma anche la capacità delle società di presentarsi all’appuntamento con squadre competitive e motivate, confermando la vitalità del movimento natatorio palermitano, malgrado la chiusura della Piscina Olimpica che dura da oltre due anni e le difficoltà affrontate dalle società palermitane.

Particolarmente significative anche le migliori prestazioni tecniche della manifestazione, firmate da Giulia Noera, dell’Olympia Palermo, nei 50 metri farfalla con 950,15 e da Claudio Mostini, della Nadir Palermo, nei 50 metri stile libero con 918,41: due risultati di rilievo che hanno impreziosito una giornata caratterizzata da un intenso programma di gare e da un elevato livello di partecipazione.

Al di là dei risultati agonistici, il secondo Trofeo Sporting ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto tra atleti di diverse generazioni, accomunati dalla passione per il nuoto e dalla volontà di continuare a misurarsi con nuove sfide sportive.

“E’ stata una bella manifestazione- ha dichiarato durante la premiazione Giuseppe Morici, presidente della Polisportiva Nadir- e speriamo che adesso, dopo due anni di sofferenze per tutti e l’imminente riapertura della piscina comunale, si possa tornare sempre più con i numeri di prima”

La manifestazione conferma così il ruolo di Palermo come punto di riferimento per il nuoto master e con questa seconda edizione, il Trofeo Sporting consolida la propria presenza nel calendario delle competizioni Master, ponendo le basi per una manifestazione destinata a crescere ulteriormente negli anni a venire.

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