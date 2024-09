Al fianco dei cittadini, pensionati, fragili, che si trovano ad affrontare le interminabili liste di attesa per esami strumentali, visite specialistiche e ricoveri, scende in campo la Fnp Cisl Palermo Trapani, la Federazione dei Pensionati della Cisl. Parte oggi infatti una campagna di comunicazione in collaborazione con Adiconsum, attraverso un video e un vademecum realizzati per informare i cittadini su tutti gli strumenti, sconosciuti ai molti, per tutelarsi contro le lungaggini degli ospedali e delle aziende sanitarie locali, e per assisterli nella procedura da avviare per ottenere risposte più celeri e nei tempi previsti dalle prescrizioni del medico curante, pretendendo la prestazione come previsto per legge.

Sportelli di assistenza per i cittadini

In tutte le sedi del sindacato inoltre, sia a Palermo, sia a Trapani che nelle due province, saranno attivi gli sportelli della Fnp Cisl, per assistere i cittadini nelle domande da presentare per ottenere la prestazione nei tempi previsti dalle ricette mediche. Ci sono infatti tempi massimi entro i quali le prestazioni devono essere erogate, in applicazione di una norma dello Stato (il decreto legislativo 124-1998).

Procedure per ottenere prestazioni nei tempi previsti

Se la prestazione sanitaria richiesta non viene prenotata nei tempi indicati nell’impegnativa del medico curante (nel video si spiega anche l’importanza dei quattro codici sulla base dell’urgenza, U, B, D, P e l’attesa massima consentita per ognuno di questi), si può chiedere all’Asp di prenotare la stessa in intramoenia a spese dell’Azienda, senza dunque oneri aggiuntivi al ticket. Altra possibilità è quella di chiedere l’individuazione di un’altra struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica entro i tempi massimi.

Azioni concrete

Per ottenerla, bisogna prima di tutto accettare la prima data proposta dal Cup per essere inserito in lista d’attesa anche se l’appuntamento risulta essere molto lontano nel tempo, e se i tempi dovessero superare, come spesso accade, quelli della ricetta medica, la Fnp Cisl assisterà i pensionati nella procedura di inoltro di una mail e di una raccomandata al direttore generale dell’Asp, o della struttura ospedaliera o al Distretto sanitario, per chiedere l’anticipazione delle cure in intramoenia a spese della stessa.

Le liste bloccate

Anche davanti alla cosiddetta lista bloccata è possibile reagire adeguatamente, sempre come in tutti questi casi, con una comunicazione ufficiale rivolta alla dirigenza dell’azienda, dell’assessorato alla Sanità e dell’autorità giudiziaria, per chiedere lo sblocco delle liste e l’applicazione dell’ammenda. Nel video anche tutte le tempistiche indicate per i ricoveri.

“Stanchi dei disagi”

“Siamo stanchi di assistere ai tanti disagi vissuti dai nostri pensionati, dalle loro famiglie, senza poter far nulla. Molti si aggravano perché non hanno la possibilità economica di curarsi privatamente. Riteniamo siano ormai intollerabili questi tempi lunghissimi, che a volte raggiungono anche i due anni, per un esame specialistico o una visita– spiega Armando Zanotti segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani –. Con questa campagna intendiamo informare tutti i cittadini di Palermo e Trapani sui loro diritti e su ciò che per legge devono pretendere: il rispetto cioè dei tempi previsti dalle ricette”.

Le criticità del sistema sanitario

“Le ultime decisioni del governo nazionale come il decreto 73 – aggiunge Zanotti – non intervengono concretamente sul sistema sanitario locale, non si affrontano i nodi del personale sanitario mancante se non chiedendo lo straordinario a chi è gia in servizio, non si affronta il tema delle strutture e della strumentistica inadeguate. E’ ora però di reagire a far valere il principio costituzionale della tutela del diritto alla salute dei cittadini”.

Contatti e informazioni

Gli sportelli della Fnp Cisl (attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 18) si trovano a Palermo in via Sacra Famiglia 18 (telefono 091 343375 – 091662078 – 335132925), a Trapani in piazza Ciaccio Montalto 27, (0923949974 – 3394054725), mentre sul sito della Federazione sono consultabili tutte le atre sedi cittadine e della provincia. La mail è fnp.palermo.trapani@cisl.it.