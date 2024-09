Una nuova casa per la tutela dei diritti dei lavoratori, per rispondere a diverse esigenze degli inquilini, dei consumatori, dei pensionati, di chi ha bisogno della presenza del sindacato e del volontariato.

Inaugurazione della sede

La Cisl Palermo Trapani cambia sede, i nuovi locali in via Sacra Famiglia 18-24 a Palermo (traversa via Resuttana) a due passi da piazza Alcide De Gasperi, saranno inaugurati il prossimo giovedì 26 settembre dalle ore 18 alla presenza del segretario generale Cisl nazionale Luigi Sbarra e della segretaria generale aggiunta Cisl nazionale Daniela Fumarola, del segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, del segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, del segretario generale Fnp Cisl nazionale Emilio Didoné e del segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani Armando Zanotti.

Servizi offerti

Nei nuovi locali la cui proprietà è condivisa con la Federazione dei Pensionati, dunque, avranno sede oltre alla Fnp Cisl Palermo Trapani, anche la Federazione dei metalmeccanici Fim Cisl, dei bancari First Cisl, dei lavoratori ‘somministrati’ Felsa Cisl, il Sicet sindacato inquilini, Sindacare cioè l’Ufficio Vertenze, l’associazione che tutela i consumatori Adiconsum e del mondo del volontariato Anteas. Restano in via Villa Heloise 28, 32, gli uffici del Caf Cisl e del Patronato Inas Cisl che avranno comunque una postazione anche nei nuovi locali della Cisl Palermo Trapani.

Un punto di riferimento per i cittadini

“La Cisl cambia casa per essere sempre più al servizio dei cittadini, perché in un’unica sede possano trovare risposte diverse esigenze, da quella di tutela dei diritti dei lavoratori, alle tante domande di servizi provenienti dalle loro famiglie”, spiega Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani. “Diverse federazioni, servizi come quelli dei consumatori, quelli rivolti agli inquilini e ai tanti anziani soli che hanno bisogno della forte presenza del volontariato, ai lavoratori che hanno bisogno di assistenza anche in caso di vertenza individuale. Tante le domande alle quali siamo in grado di rispondere e siamo certi che nei prossimi mesi la nuova sede di via Sacra Famiglia, diventerà la casa di tante cittadine e cittadini che spesso, solo nel sindacato, trovano assistenza e ascolto per affrontare i tanti problemi della vita quotidiana”.

