Iniziativa promossa da Città Metropolitana di Palermo e finanziato da ANCI

È stato ufficialmente avviato a Palazzo Comitini il Tavolo Tecnico del progetto “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi”, promosso dalla Città Metropolitana di Palermo e finanziato da ANCI. Un’iniziativa che punta a trasformare la sicurezza stradale in una responsabilità collettiva, agendo sull’educazione e la consapevolezza fin dai banchi di scuola.

“La sicurezza stradale non è soltanto una questione di infrastrutture o di regole, ma una cultura collettiva da costruire giorno per giorno – ha dichiarato Nicola Vernuccio, direttore generale della Città Metropolitana, aprendo i lavori del tavolo tecnico – Accanto agli importanti investimenti già realizzati e in corso sulla viabilità del territorio metropolitano, questo progetto rappresenta una componente fondamentale di educazione e informazione, che mira a formare cittadini più consapevoli e responsabili. Coinvolgere scuole, docenti e studenti significa agire sulle radici del cambiamento, perché la sicurezza nasce prima di tutto dai comportamenti”.

L’incontro ha segnato l’inizio di un percorso concreto per rafforzare la cultura della sicurezza alla guida in tutto il territorio palermitano.

Quattro scuole coinvolte, focus su formazione e creatività

Il progetto coinvolgerà direttamente quattro istituti scolastici:

IISS Ernesto Ascione di Palermo;

Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo;

Liceo Francesco Scaduto di Bagheria;

Liceo Felicia e Peppino Impastato di Partinico.

Le attività previste uniscono formazione, comunicazione e partecipazione attiva. Tra le azioni principali:

Formazione dei docenti , per integrare la sicurezza stradale nei percorsi didattici;

, per integrare la sicurezza stradale nei percorsi didattici; Campagna di comunicazione sui media locali e digitali , con messaggi mirati a sensibilizzare giovani e famiglie;

, con messaggi mirati a sensibilizzare giovani e famiglie; Contest creativo per gli studenti , chiamati a ideare e realizzare contenuti multimediali e social sul tema della guida responsabile;

, chiamati a ideare e realizzare contenuti multimediali e social sul tema della guida responsabile; Laboratori e incontri territoriali, per promuovere il dialogo tra istituzioni, scuole e comunità.

Il Tavolo Tecnico, che guiderà le varie fasi del progetto, è composto da figure chiave dell’amministrazione e del mondo educativo e sanitario: Rosi Pennino, capo della Segreteria Tecnica della Città Metropolitana; Giuseppe Piazza, dirigente e referente per ANCI; Angelo Alù, viceprefetto di Palermo; Concetta Garofalo, per l’Ufficio Scolastico Regionale; Giuseppe La Manno, comandante della Polizia Metropolitana; insieme a rappresentanti dell’ASP di Palermo, del consorzio UNASCA e delle Autoscuole CSS.

Parte una nuova stagione per la mobilità sicura

“Safe Driving Without Risks” si inserisce in un disegno più ampio della Città Metropolitana, che affianca gli interventi infrastrutturali a strategie educative per cambiare il modo in cui si vive la strada. Nelle prossime settimane prenderanno il via i percorsi formativi e il contest studentesco, segnando così l’inizio operativo della campagna.

L’obiettivo è chiaro: creare una cultura della sicurezza che parta dalle scuole e arrivi alla società intera, rendendo i giovani protagonisti del cambiamento.