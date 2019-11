l'iniziativa della cisl palermo trapani

“Abbiamo scelto di essere qui, dove c’è bisogno di ascolto, dove la gente non lavora, dove mancano servizi e il disagio sociale come in molte zone periferiche di Palermo, è grande. Siamo sul territorio per ascoltare queste esigenze e cercare di fare il possibile per venire incontro a tante famiglie, a tanti giovani, a tanti pensionati, cercando l’interlocuzione con le istituzioni per chiedere il cambiamento”.

Cosi Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani ha presentato l’iniziativa “NoiCislSiamo, nelle Periferie, tra le Persone” che si è svolta a piazza Ingastone nel quartiere Zisa a Palermo, dove sono stati sistemati i banchetti degli enti e associazioni del sindacato.

Gli abitanti del quartiere hanno potuto chiedere diverse prestazioni gratuitamente, dal 730, l’Isee, la domanda per gli assegni familiari, per la Naspi, la pratica per le malattie professionali, il riscatto della laurea, il controllo della busta paga, il contratto di affitto, informazioni sul contratto di lavoro, ottenere assistenza per il permesso di soggiorno, per le controversie a lavoro, per inoltrare la richiesta di pensione e quota 100, per portare avanti reclami su utenze e servizi, e tanto altro.

In piazza anche i banchetti delle Federazioni della Cisl. All’iniziativa ha partecipato anche il presidente della V Circoscrizione Zisa Fabio Teresi, “ringrazio la Cisl per questa importante iniziativa di avvicinamento del sindacato al territorio, non bisogna attendere che i cittadini si rechino negli uffici, ma scendere in piazza per portare loro i servizi e il sostegno che un sindacato può offrire. Ci auguriamo sia solo la prima di una serie di iniziative”.

Fra i problemi segnalati dai cittadini del quartiere, la presenza di rifiuti soprattutto ingombranti nelle vie interne ma soprattutto i disagi causati dal malfunzionamento del sistema fognario che spesso, durante le giornate di pioggia, causano l’allagamento delle strade.

“Saremo a fianco della Circoscrizione per affrontare i problemi del quartiere – ha aggiunto il segretario La Piana -. E’ questo lo spirito dell’iniziativa NoiCislSiamo lanciata su tutto il territorio nazionale dalla Confederazione, perché è ancor più nelle periferie che il nostro sindacato intende svolgere il suo ruolo sociale, oltre che nei luoghi di lavoro”.