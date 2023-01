Un gruppo sui social

A Palermo, in provincia di Palermo, il fenomeno dei furti di auto, moto, biciclette e altri mezzi sta crescendo sempre di più. Adesso i cittadini si stanno organizzando per combattere questa piaga. Da mesi, infatti, sui social è nato un gruppo che conta già quasi 15.000 utenti in cui vengono pubblicati ogni giorno decine di annunci di oggetti smarriti o rubati a Palermo e provincia.

Cittadini organizzati sui social

All’interno del gruppo c’è di tutto, dalle auto rubate alle targhe, alle moto, agli scooter, alle biciclette. Ogni giorno si contano almeno 10 post da parte di utenti che sono state vittime di furto. All’interno del gruppo c’è anche chi segnala la presenza di auto sospette, con oggetti smontati, pezzi asportati, posteggiate nelle vie cittadine o della provincia palermitana.

Il gruppo Facebook utile per ritrovamenti

Si tratta di un gruppo molto utile per chi è stato vittima di furto, visto che non di rado c’è chi riesce anche a trovare la propria auto rubata o il proprio ciclomotore proprio grazie alle foto postate all’interno del gruppo. L’ultimo caso è proprio quello di una Fiat 500 che è stata ritrovata in via Antonio Ugo da una giovane palermitana proprio grazie al gruppo Facebook “Oggetti smarriti o rubati Palermo e provincia”. “Ritrovata in via Antonio Ugo! Grazie mille! Siete un gruppo fantastico!, commenta la giovane, dopo l’inaspettato ritrovamento della propria auto che era stata rubata nei giorni scorsi. In copertina la foto della giovane che esulta per il ritrovamento.

Forze dell’ordine al lavoro contro furti

Insomma quello dei furti d’auto a Palermo è ormai diventato una vera emergenza, e i cittadini, grazie all’uso della tecnologia e dei social si armano per contrastare questo triste fenomeno. Un grande lavoro lo svolgono anche le forze dell’ordine. Dopo la denuncia di furto, infatti, parte la macchina delle indagini da parte di Polizia e Carabinieri. Solo qualche giorno fa in quattro sono stati sorpresi su un’auto rubata intercettata dalla polizia. È avvenuto in piazza Scaffa. La polizia dopo aver intercettato una Panda rubata è riuscita a fermare uno dei quattro occupanti dell’auto che è stato denunciato per ricettazione. La Fiat Panda è stata restituita alla proprietaria.