Gli inglesi neanche il tempo di insediarsi e farsi conoscere bene al grande pubblico, che già pensano a cedere una parte della società a Sicindustria. Questo è lo scoop rivelato stamattina da Repubblica. Una notizia che se confermata avrebbe quantomeno dell’insolito.

Per la precisione, all’associazione degli industriali siciliani è stato offerto il 10% del club in cambio di una partecipazione economica di circa 2 milioni di euro. Insolito, come dicevamo, perchè non si tratta di una cifra in grado di spostare particolarmente gli equilibri nel calcio moderno e si riferisce comunque a una valutazione odierna del Palermo, che in teoria con la nuova proprietà avrebbe dovuto aumentare di valore, di conseguenza concedere agli stessi inglesi la possibilità di cederne il 10% a una cifra nettamente superiore al paio di milioni.

Evidentemente la necessità di pronta liquidità è talmente forte da indurli a tale proposta. Se i tifosi debbano preoccuparsi o meno non possiamo dirlo ma certamente è un episodio curioso. Ancora da Sicindustria non filtra nessuna smentita o conferma. Essere soci del Palermo, però, con soli 2 milioni di euro potrebbe risultare allettante per l’associazione degli industriali.