Claudio Baglioni torna in Sicilia con “Piano di Volo soloTRIS”, il terzo capitolo del suo acclamato tour solista nei teatri lirici. Dopo il successo di “Solo” e “SoloBIS”, il cantautore si prepara a incantare il pubblico siciliano con una serie di concerti-evento, un’esperienza musicale intima e coinvolgente.

Le tappe siciliane

Il tour toccherà diverse città dell’isola, offrendo ai fan molteplici occasioni per assistere allo spettacolo. Ad Agrigento, Baglioni si esibirà al Teatro Pirandello per tre serate consecutive, il 30, 31 ottobre e il 1° novembre 2025. A Palermo, l’appuntamento è al Teatro Massimo il 3, 4 e 5 novembre 2025. Messina accoglierà l’artista al Teatro Vittorio Emanuele il 6, 7 e 8 novembre 2025. Infine, Catania ospiterà “Piano di Volo soloTRIS” al Teatro Massimo Bellini il 7, 8 e 9 dicembre 2025.

Un’esperienza unica

“Piano di Volo” non è un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio musicale. Sul palco, Baglioni è l’unico protagonista, pilota di un’esperienza sonora che attraversa il tempo e lo spazio. Le sue canzoni, spogliate da ogni arrangiamento superfluo, ritornano alla loro essenza originaria, per poi aprirsi a nuove atmosfere e sperimentazioni inedite. Il pianoforte, nelle sue declinazioni acustica, elettrica e digitale, diventa il mezzo di trasporto di questo viaggio emozionale.

SoloTris: la chiusura di una trilogia

“SoloTris” segna la conclusione della trilogia live iniziata nel 2022 con “Solo” e proseguita nel 2023 con “SoloBIS”. Con questo tour, che attraverserà l’Italia da novembre 2024 a dicembre 2025, Baglioni raggiungerà un totale di 300 esibizioni, rendendo questa la tournée più lunga della sua carriera, superando anche gli storici tour solisti “Assolo”, “Incanto” e “Diecidita”.

Un incontro ravvicinato

In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, Baglioni condividerà con il pubblico non solo la sua musica, ma anche frammenti della sua vita artistica e personale. L’atmosfera intima dei teatri lirici contribuirà a creare un’esperienza di grande prossimità e complicità tra l’artista e i suoi fan. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni nota contribuirà a rendere questo incontro un’avventura indimenticabile. Il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” debutterà il 21 novembre ad Assisi, per poi proseguire fino alla fine del 2024, prima di approdare in Sicilia nel 2025.

Like this: Like Loading...