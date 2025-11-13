Denunciato un uomo di 36 anni

Era un continuo via vai di clienti che si fermavano sotto casa loro, sostavano pochi minuti e poi si allontanavano. E così, dopo un paio di giorni di appostamenti, sono scattati i blitz. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 27 anni e denunciato un uomo di 36, rispettivamente a Pioppo e Monreale, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai militari dell’Arma che hanno sequestrato hashish, marijuana e contanti.

Il primo intervento, a Pioppo, è stato frutto di un servizio di osservazione che ha convinto i carabinieri a intervenire con le unità del Nucleo cinofili Palermo Villagrazia. “Accortosi dell’arrivo dei militari – spiegano dal Comando provinciale – il 27enne ha provato a liberarsi dello stupefacente gettando dalla finestra un contenitore di plastica”, poi recuperato in un giardino, dentro cui c’erano 30 grammi di hashish.

Nel corso dell’attività il cane antidroga Aaron ha fiutato la presenza di un’altra dose di hashish nascosta negli slip dell’indagato, ma la perquisizione nel seminterrato dell’abitazione ha consentito di trovare un coltello sporco di “fumo”, il materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e una cassetta dentro cui c’erano 200 euro. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo per il 27enne la misura dell’obbligo di presentazione.

L’altro blitz è scattato a Monreale dove i carabinieri della stazione, supportati dalle unità cinofile, hanno perquisito l’appartamento del 36enne poi denunciato che risultava già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Anche in questo caso i militari hanno effettuato una serie di appostamenti dopo aver notato un viavai sospetto. Al termine dell’attività sono stati sequestrati 30 grammi hashish e marijuana già suddivisi in dosi.