Il racconto dei testimoni

I due ragazzi di 16 e 12 anni sono stati fermati in strada dai carabinieri. Erano soliti trascorrere la notte a bighellonare in strada e sempre nella zona di piazzale Ungheria a Palermo.

Lo hanno raccontato almeno 25 testimoni che frequentano i portici ai carabinieri che li hanno sentiti in queste ore.

Più volte sono stati notate anche parlare con Aldo, il clochard trovato morto lunedì mattina. Anche la notte del delitto, Aid Abdellah avrebbe parlato con due ragazzi e li avrebbe esortati ad andare a casa. A non stare per strada.

Sarebbe nata una discussione tra il 16 enne il clochard. Il ragazzo avrebbe colpito con una spranga. Lo ha ammesso nel cuore della notte dopo un lungo interrogatorio davanti al pm della procura per i minori Paoletta Caltabellotta.

I carabinieri in casa del ragazzo hanno trovato delle scarpe sporche di sangue e alcuni indumenti che sono stati sequestrati e spediti al Ris di Messina. Dopo l’aggressione i due ragazzi hanno rovistato e portato via circa 25 euro e il cellulare. Il ragazzo di 16 anni si trova al centro di prima accoglienza del Malaspina, per il 12 enne che è orfano e vive con il fratello e la sua compagna si sta valutando l’inserimento di una comunità per minori a rischio di devianza.