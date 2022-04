Circolo palermitano protagonista nella regata nazionale

Trasferta toscana vincente per il Club Canottieri Roggero di Lauria che si aggiudica a Marina di Carrara il Trofeo Nino Menchelli. L’Ita304 chiamato Five for Fighting del club palermitano ha messo la prua davanti a tutti nella prestigiosa regata nazionale riservata alla classe velica J24.

La barca timonata ed armata da Eugenia De Giacomo, con tre primi e un quarto, si è imposto sullo scafo del Gruppo sportivo della Marina Militare, La Superba, timonato ed armato da Ignazio Bonanno.

De Giacomo al rientro in acqua coglie il primo successo

“È stata la mia prima regata dopo i mesi di stop dovuti alla gravidanza e alla nascita del mio piccolo Leonardo – ha commentato Eugenia De Giacomo –. Una regata che segna una ripartenza più che positiva”.

De Giacomo, avvocato, ha iniziato sin da piccola a veleggiare nel golfo di Mondello. Con lei a bordo di Five for Fighting, Nicola Pitanti, Matilde Pitanti, Lorenzo Cusimano e Massimo Cusimano.

Ieri il successo conquistato in una regata carica anche di una valenza simbolica. Dopo la pausa imposta dalla pandemia e lo stop di Anzio, il Club Nautico Marina di Carrara in collaborazione con l’associazione nazionale Classe J24 e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, ha organizzato un evento che di fatto ha segnato la ripartenza ufficiale del circuito nazionale J24.

I 120 anni del Club Lauria

Il successo a Marina di Carrara arriva pochi giorni dopo l’inizio delle celebrazioni per i 120 anni del circolo palermitano fondato da Ignazio Florio.

Tra le tante iniziative presentate, un punto centrale nell’anno di celebrazioni del 120° anniversario sarà il Trofeo “La rotta dei Florio”, una regata d’altura, che si svolgerà dal 13 al 15 maggio, riservata alle imbarcazioni Orc Crociera/Regata e Gran Crociera.

“Un percorso lungo e laborioso di cui oggi sento tutta la responsabilità – ha detto Andrea Vitale, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria durante la presentazione dell’evento –. Ci voleva tutta l’intuizione della famiglia Florio, dai due intraprendenti fratelli a Donna Franca Florio, per creare qualcosa che avesse in sé la carica utile a generare un’associazione che si rigenerasse nel tempo. Tanti presidenti e tanti soci che insieme a tanti atleti, canottieri e velisti, sono riusciti ad accumulare risultati sportivi e culturali importanti consolidando il ruolo eccezionale di Palermo centro pulsante del mediterraneo. Ieri come oggi al servizio dello sport, proiettati verso obiettivi di inclusione ed integrazione che collocano l’attività sportiva come principale mezzo per ottenere benessere fisico e forza intellettuale. Avanti tutta perseguendo sempre con convinzione la Rotta dei Florio”.

Per i 120 anni di storia marinara del Club Canottieri Roggero di Lauria viene così celebrata anche la figura di Ignazio Florio che nel 1902 ha fondato il Circolo. Figura di riferimento di una delle famiglie più importanti del XIX secolo.

Con il Trofeo verrà ripercorsa la rotta storica delle imbarcazioni commerciali della flotta dei Florio, che si sono affermati nel mondo come i grandi armatori siciliani. La regata si articolerà su due tappe, tra Palermo, Trapani e le isole Egadi. La regata si svolgerà in una rotta luna 115 miglia. Ad ora è prevista la presenza di oltre 20 imbarcazioni in rappresentanza di 20 circoli.