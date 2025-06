Rinnovata la squadra dirigente della CNA Palermo. L’assemblea quadriennale elettiva, tenutasi sabato 21 giugno all’Hotel Domina Zagarella, ha confermato Pippo Glorioso alla guida come segretario provinciale. Insieme a lui, sono stati eletti Mimmo Provenzano come presidente, Mario Leone come direttore provinciale e Vincenzo Geloso come vicepresidente vicario e responsabile del Credito.

Una squadra che unisce esperienza, visione e concretezza. Glorioso, figura storica dell’organizzazione, il più giovane segretario CNA d’Italia nel 1980, ha ribadito l’impegno per un’associazione che cresce in rete con il territorio.

Glorioso: “Saremo punto di riferimento per imprese e cittadini”

“Questi quattro anni appena passati abbiamo tessuto tantissime reti – dice Pippo Glorioso – fatto nascere nuove sinergie, eventi, la CNA è cresciuta esponenzialmente. Nei prossimi quattro anni continueremo nel solco di quanto tracciato fino ad adesso. Abbiamo già tantissima carne al fuoco. Stiamo portando avanti un ampio discorso con i Paesi Africani grazie al corpo consolare africano presente a Palermo con cui abbiamo intenzione di intrattenere rapporti economici e di formazione. Giorno 4 luglio poi firmeremo un accordo con Legacoop Sicilia e il Comune per quanto riguarda l’Housing Sociale, sui terreni confiscati alla mafia costruiremo case per i senzatetto e i bisognosi. Vogliamo diventare un punto di riferimento in città per il sociale, per le imprese e per i cittadini. Inoltre stiamo già lavorando alla sesta edizione di ‘Ciavuri e Sapuri’ che, vi anticipo, sarà a Mondello dal 4 al 7 settembre. Noi cresciamo e abbiamo tanti progetti e con noi crescerà tutta la città”.

Una squadra pienamente appoggiata e sostenuta dal Regionale e dal Nazionale, soddisfatto di avere attribuito quattro anni fa un ruolo di primo piano alla sede del capoluogo siciliano.

Provenzano: “CNA visibile, presente e riconosciuta”

Il neo presidente Mimmo Provenzano, imprenditore partinicese da oltre trent’anni in CNA, ha tracciato le prime linee guida del suo mandato, puntando su apertura e inclusione: “Lavorerò affinché la CNA esca dalle proprie stanze e diventi sempre più visibile, presente e riconosciuta – ha dichiarato Mimmo Provenzano – non solo dalle imprese, ma anche da tutti i cittadini”.

Provenzano ha annunciato iniziative concrete per avvicinare CNA alla realtà sociale e produttiva locale: “Troppe volte – continua – le imprese vengono viste con diffidenza, quando in realtà sono motore di sviluppo e coesione per il territorio. CNA sarà in prima linea per valorizzarle e renderne visibile il contributo quotidiano. Tra gli obiettivi prioritari anche il coinvolgimento attivo dei pensionati dell’associazione, sono una risorsa preziosa di esperienza e memoria da rimettere in circolo per rafforzare il legame tra generazioni e dare continuità alla cultura del lavoro”.

Con una leadership compatta e un’agenda già ricca di obiettivi, CNA Palermo si prepara a rafforzare il suo ruolo al servizio delle imprese e della comunità.