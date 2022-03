Succede in via Ruggero Settimo

Oltre ventiquattro ore in fila per potere acquistare un orologio in edizione limitata. Succede a Palermo, più precisamente in via Ruggero Settimo dove un centinaio di persone si trovavano assiepate davanti al negozio di un noto brand tecnico.

Gente in coda da ieri mattina

Il negozio aprirà i battenti alle 10 di mattina, ma alcuni concittadini si sono messi in fila addirittura da venerdì mattina. L’obiettivo è quello di recuperare uno dei 116 esemplari dell’orologio in edizione limitata, creato in partnership da due noti brand di settore. In tutto il Mondo, saranno 2000 i pezzi in vendita in questo primo lancio del prodotto. Fra chi aspetta, c’è chi acquisterà l’oggetto per sè, mentre qualche altro pensa di fare l’affare rivendendolo online. Code che non sono nuove nel settore visto che, anche negli anni ’90, si assisteva ad episodi del genere.

Il racconto

La gente non si è lasciata scoraggiare nemmeno dalle temperature poco miti della notte. C’è chi si è attrezzato con sedie e quant’altro, mentre qualcuno si è seduto sopra a giacigli di fortuna. Ogni ora si fa un appello per verificare chi è rimasto presente, quasi a voler esortare il cronometro a voler procedere più velocemente. “Come potete notare – racconta Aurelio, un ragazzo in fila da qualche ora -, la coda è abbastanza lunga. Il primo della lista è in coda da venerdì mattina. Speriamo di riuscire a comprarne almeno uno. E’ la prima collaborazione fra questi due brand. Questo ha creato tanta attesa fra l’utenza, parte della quale si è radunata qui”.