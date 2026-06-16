“Il bando SRD01 che prevede l’aiuto per gli investimenti in agricoltura è un ottimo strumento”. Lo sostiene Coldiretti Sicilia che interviene, così, sul bando conteso al centro di uno scontro e di un ordine del giorno approvato all’ars che ne prevede la revisione.

Coldiretti: “Basta polemiche ed evitare rinvii”

“Basta con le polemiche, adesso serve andare avanti alla fine di evitare proroghe e procedere alla definizione delle istruttorie che le aziende agricole aspettano per poi pagare i beneficiari” si legge in una nota degli agricoltori.

Coldiretti Sicilia evidenzia quanto il settore abbia “bisogno di risposte concrete prendendo atto della posizione dello stesso Assessore regionale dell’Agricoltura che ha affrontato le principali criticità” si legge ancora nella nota che, di fatto, prende posizione in maniera netta.

“Restano sempre necessarie più misure e più risorse per il comparto agricolo e per sostenere le aziende, per esempio quelle comparto vinicolo, che vivono una fase così delicata”.

“Ci auguriamo – conclude Coldiretti Sicilia – che il Governo regionale e l’Assemblea regionale Siciliana possano individuare delle risposte più efficaci per i produttori”.

La Lega a fianco del suo assessore

L’intervento di Coldiretti arriva dopo un incontro nel quale l’assessore ha presentato questo bando e tutte le altre misure che pongono la Sicilia al quarto posto per capacità di spesa comunitaria in agricoltura.

Anche la Lega si stringe a Sammartino: “Nel settore dell’Agricoltura la Sicilia sta facendo registrare performance eccellenti nella gestione dei fondi Pac e nell’emanazione di bandi che già sono vicini alla soglia del miliardo di euro, su un totale di 1,4 miliardi della programmazione 2023-2027. Il nostro assessore regionale Luca Sammartino sta lavorando con grande determinazione, e la Regione è quarta in Italia per la spesa Pac. Sul lavoro fin qui svolto sono arrivate le valutazioni positive da parte della maggiori associazioni agricole. Già per la fine di giugno ci attendiamo ulteriori risultati positivi nella crescita della spesa dei fondi comunitari agricoli. La Lega plaude a Luca Sammartino per il passo spedito che sta tenendo alla guida del suo Assessorato” afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.