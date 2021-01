Colf ruba gioielli in casa e li porta in un compro oro a Termini Imerese

08/01/2021

Gli agenti di polizia di Termini Imerese hanno denunciato una donna e il gestore di un compro oro. La prima accusata di furto aggravato il secondo di ricettazione. In commissariato era stata presentata una denuncia per la sparizione di alcuni gioielli. I poliziotti sono risaliti alla ladra: una donna che faceva le pulizie nell’appartamento. La colf in due occasioni aveva preso degli oggetti che aveva rivenduto ad un “compro- oro”, ricavandone 850 euro. Gli agenti sono risaliti al negozio compro oro. Nel corso della perquisizione sono stati trovati monili in oro e due chili di oggetti in argento dei quali il gestore non era in grado di riferire la provenienza. Oltra alla denuncia sono scattate sanzioni per 10 mila euro.

