Indaga la polizia

Ormai siamo a ridosso di Natale e c’è da pagare una delle rate più pesanti del pizzo. E così dopo intimidazioni ai cantieri edili, e richieste di pizzo con i biglietti sulle auto dei titolari di aziende, si torna alla tradizione.

Così due commercianti ieri hanno trovato l’attak all’apertura del negozio. Non solo il negozio di parrucchieri in via Mario Rapisardi, ma anche la merceria in via Nunzio Morello.

Anche in questo caso è scattata la richiesta di aiuto alla polizia e la denuncia presentata dalla titolare che mai aveva subito queste attenzioni da parte dei picciotti.

Le indagini sono in corso e gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire a chi ha versato la colla nelle serrature dell’attività.

In tutte e due casi sono intervenuti gli agenti della Scientifica.