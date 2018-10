Indaga la polizia

Preso di mira un coiffeur in pieno centro a Palermo. La proprietaria quando ha aperto il negozio ha trovato i lucchetti intrisi di colla. Nel mirino è finito in negozio in via Mario Rapisardi a due passi da via Libertà.

La vittima si è rivolta alla polizia che eseguito un sopralluogo. Gli agenti della scientifica hanno acquisto le immagini delle telecamere della zona che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

Gli investigatori non escludono che dietro al gesto ci sia l’ombra del racket anche se ultimamente la colla è stata utilizzata per beghe condominiali.

A fine agosto un altro caso di attak nei lucchetti si era registrato in via Messina Marine, dove era stata presa di mira una farmacia che doveva ancora aprire le porte al pubblico. Anche in quel caso era stata avvisata la polizia.

Mentre nei giorni scorsi un uomo ha trovato chiusi dall’attak i lucchetti del garage dopo avere fatto rimuovere dai vigili urbani delle auto che bloccavano l’accesso al passo carrabile.