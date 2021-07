Dal 5 luglio si potranno raggiungere mete turistiche del Salento

Dal 5 luglio collegamenti diurni tra Sicilia e Puglia

Sais collega le principali città siciliane con le più importanti località pugliesi

In particolar modo con le “perle” del Salento

Sais Trasporti SpA continua a puntare sull’asse Sicilia-Calabria-Puglia e a partire dal 5 luglio gli autobus della società del pentacolore effettueranno tutti i giorni collegamenti diurni tra la Sicilia e la Puglia. In particolare questi collegamenti renderanno possibile raggiungere le principali mete turistiche del Salento da Sicilia e Calabria.

Questo servizio si aggiunge a quello notturno giornaliero e offrirà ai passeggeri dell’autolinea Sicilia-Puglia la possibilità di viaggiare anche di giorno. L’autolinea collega le principali città siciliane con le più importanti località pugliesi e in particolare con le “perle” del Salento.

Sempre a partire dal 5 luglio saranno potenziati anche i collegamenti tra la Sicilia e la Calabria e tra la Calabria e la Puglia. Si tratta di corse giornaliere tra le città siciliane e Villa San Giovanni, Rosarno e Cosenza.

Queste ultime saranno inoltre collegate con i principali centri pugliesi. Per ulteriori informazioni su itinerari, orari e tariffe è possibile consultare il sito saistrasporti.it.

Via alle linee estive a Cefalù e Agrigento da Caltanissetta

Partono le linee estive di Sais Trasporti. Anche quest’anno, da luglio, saranno garantite corse quotidiane per collegare la provincia Nissena con le località balneari di Cefalù e Agrigento San Leone. Oltre il capoluogo Caltanissetta, i collegamenti riguarderanno anche i centri di Sommatino e Delia. Dal lunedì al sabato potranno usufruire del servizio per Cefalù anche i passeggeri provenienti da Serradifalco, San Cataldo, Riesi, Mazzarino, Barrafranca (Enna), Pietraperzia (Enna). La partenza sarà tutti i giorni da Sommatino alle 7.35, da Delia alle 7.50, da Caltanissetta 8.30. Arrivo a Cefalù alle 10. Il ritorno è previsto per le 18 da Cefalù.

Più posti sulla Caltanissetta-Canicattì-spiaggia di San Leone

Sais Trasporti incrementerà inoltre il numero dei posti disponibili sulla linea Caltanissetta-Canicattì-spiaggia di San Leone ad Agrigento. La partenza sarà tutti i giorni da Caltanissetta alle 9.35, da Canicattì alle 10.10. Ritorno previsto da San Leone alle 18.30 con arrivo a Caltanissetta alle 20.15 (con fermata a Canicattì).

Via anche al bus turistico ad Agrigento

Dal 6 luglio sarà attivo ad Agrigento il “Temple Tour Bus”. Il servizio estivo della Tua (Trasporti Urbani Agrigento), società del gruppo Sais Trasporti, che consente di visitare la città dei Templi a bordo di caratteristici autobus turistici scoperti e prevede fermate nei principali luoghi di interesse turistico e culturale (Valle dei Templi, Giardini della Kolymbethra, Museo Archeologico, Casa di Pirandello) e sono comprese soste alla spiaggia di San Leone, alla Scala dei Turchi (Realmonte) e a Porto Empedocle.