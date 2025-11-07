Ferrandelli: "Avanti nel percorso di tutela della salute dei gatti della città"

Dopo la ricollocazione avvenuta ieri in via Nairobi della tabella rimossa da ignoti, da stamattina altre due segnaletiche sono state installate in via Paratore e via Cangelosi per indicare ufficialmente la presenza di colonie feline. L’iniziativa è stata resa nota dall’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, presente sul posto durante i lavori.

Le operazioni sono state eseguite dal personale del Cantiere municipale, a seguito delle verifiche del servizio veterinario dell’Asp e del nucleo benessere animale della polizia municipale, un intervento inserito all’interno di un piano più ampio di mappatura e protezione degli spazi urbani frequentati stabilmente da gatti randagi.

Un impegno condiviso per le colonie feline della città

“Continua così il nostro lavoro di censimento dei luoghi dove si registra una importante presenza di felini”, ha dichiarato Ferrandelli. “Si tratta di un percorso naturale di tutela della salute dei gatti e questa è occasione, ancora, per ringraziare tutti i cittadini che si occupano di dare loro cibo e protezione”.

Le colonie feline, riconosciute per legge, rappresentano un elemento importante del tessuto urbano e ambientale. La loro segnalazione ufficiale serve a evitare episodi di rimozione indebita, danni alla fauna urbana e a favorire una convivenza responsabile tra cittadini e animali.

L’azione sinergica tra amministrazione comunale, Asp e polizia municipale mostra un modello efficace di collaborazione istituzionale. Al tempo stesso, il ruolo dei cittadini resta fondamentale: sono spesso loro i primi a prendersi cura dei felini, segnalando le colonie, nutrendo gli animali e vigilando sul loro benessere.

L’obiettivo, ha ribadito Ferrandelli, è duplice: tutelare la salute pubblica e garantire una protezione concreta agli animali che vivono per strada, senza lasciare spazi all’improvvisazione o all’incuria.