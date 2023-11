Da Dua Lipa a Nakajima. Tutti pazzi per il rosanero. Marketing, operazione commerciale ma anche amore, del momento. La maglia del Palermo è protagonista sul web indossata dai vip più in vista o facoltosi. Che per un motivo o per l’altro vestono i colori della società di viale del Fante che lo scorso 1 novembre ha festeggiato i 123 anni di storia sportiva.

Dua Lipa, dal rosa Barbie al rosanero del Palermo

Poche ore fa, la star britannica della musica dark pop Dua Lipa ha posato in versione rosanero. La cantante è stata scelta come testimonial del Palermo, fotografata in uno shooting per l’azienda statunitense Foot Locker con addosso la maglia di gara della società di viale del Fante.

Una scelta che ha dietro un preciso studio di marketing. Dua Lipa, cantante da 60milioni di ascolti mensili su Spotify, ha infatti lanciato, assieme alla marca Puma, una nuova scarpa: “Puma Mayze Dua Lipa”. La versione rosa delle scarpe, visibile nello shooting di “Foot Locker Europe” già pubblicato sui social, ha spinto l’azienda tedesca a sponsorizzare, nel contempo, la maglia del Palermo, anch’essa di marca Puma.

Cantante da 3miliardi di visualizzazioni grazie al suo primo single intitolato New Rules, ha anche vestito il rosa di Barbie visto che ha firmato un brano per la colonna sonora del film campione d’incassi di Greta Gerwig, ed interpretato sempre nella stessa pellicola Barbie Sirena.

Jack Grealish, nelle settimane scorse con le scarpe “Palermo”

“Football culture is not a style, it’s a mood. #PUMAPalermo is back from the ’80s sleeker, fresher, and in new colorways”. Così la Puma ha presentato la nuova linea di scarpe “Palermo”, che richiama un modello del passato. Testimonial Jack Grealish, calciatore del Manchester City.

Nelle settimane scorse Puma aveva presentato tale linea con un altro testimonial d’eccezione: Jack Grealish, calciatore del Manchester City, club di punta del City Group.

Nakajima in rosanero, “Forza Palermo sempre”

Nella mattinata odierna, un altro vip era stato immortalato con la maglia del Palermo. Kaoru Nakajima, il tycoon giapponese che ha festeggiato il compleanno nel capoluogo siciliano, affittando teatri e alberghi per accogliere i suoi oltre 1400 invitati, ha indossato la casacca rosanero. Ed ha anche detto “Forza Palermo sempre” prima di lasciare la città e, probabilmente, fare ritorno in Giappone.

Insomma, tanto, tantissimo entusiasmo attorno ai rosanero… aspettando che la squadra in campo torni a decollare.