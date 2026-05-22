Colpi di pistola sono stati esplosi allo Zen 2 contro le sedi dei centri Handala e Albero della Vita, due realtà impegnate in azioni di volontariato e sostegno sociale nel quartiere.

Gli spari hanno danneggiato gli immobili, facendo scattare l’allarme tra residenti e operatori delle associazioni. Sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e i rilievi per ricostruire quanto accaduto nelle strutture che si trovano tra via Rocky Marciano e via Agesia di Siracusa.

Le indagini e i rilievi dei carabinieri

I colpi di arma da fuoco hanno danneggiato le vetrate delle struttura. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze.

Le associazioni, mai ricevuto minacce

Le associazioni svolgono attività in favore delle donne e doposcuola per i bambini. “Non abbiamo mai ricevuto minacce – dicono dalle associazioni – riteniamo che il gesto sia slegato alla nostra attività. Spero che chi abbia sparato non sappia che noi siamo qui e lavoriamo da anni per lo Zen e per i tanti cittadini che qui vivono tra mille difficoltà”.