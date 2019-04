Indaga la polizia

Colpi di pistola contro un’automobile parcheggiata in piazza Tenente Anelli al Villaggio Santa Rosalia a Palermo.

Oggi nella zona c’è stato un continuo via vai di polizia e della scientifica per cercare di stabilire quando sono stati sparati i colpi.

La segnalazione degli spari è avvenuta oggi, ma la macchina era parcheggiata da giorni.

Sono in corso indagini. Non è la prima volta che avvengono a Palermo segnalazioni di spari.

Ieri in via Paladini al Cep, ancora prima in un negozio nel centro storico. Indaga la polizia