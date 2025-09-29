Si sono affrontati due gruppi uno dello Zen e uno della Marinella

I colpi d’arma da fuoco esplosi durante la festa e la processione in via Torretta a Palermo hanno ferito di striscio una giovane donna incinta di 21 anni e portata al pronto soccorso dell’ospedale Cervello.

E’ stata trasportata in codice giallo. Attorno alle due e mezza di notte sono stati esplosi dieci colpi di pistola contro la saracinesca di una macelleria in via Caduti sul lavoro alla Marinella.

Secondo una prima ricostruzione si sarebbero affrontati due gruppi di giovani, uno dello Zen e un altro della Marinella. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Sono stati esplosi colpi di pistola durante una rissa scoppiata nel corso della tradizionale processione in onore dei Santi Cosma e Damiano, patroni della borgata marinara alle porte di Palermo.

Intorno all’una, in via Torretta una lite tra alcuni presenti ha generato il caos tra le migliaia di fedeli accorsi per i festeggiamenti. Si sarebbero uditi spari e il fuggi fuggi generale. Sono intervenute diverse auto della polizia che hanno cercato di riportare l’ordine e consentito il rientro in chiesa della vara con i “santuzzi”, completando così il percorso processionale iniziato al mattino.

Don Francesco Di Pasquale, parroco della chiesa di San Cosma e Damiano, ha preso la parola visibilmente scosso, lanciando un duro appello alla comunità e alle istituzioni. “Mi prendo la responsabilità di quello che dico: in una festa in cui c’è così tanta gente dobbiamo essere più tutelati. Ringrazio le forze dell’ordine presenti, ma speriamo che il prossimo anno ci sia una presenza maggiore. Hanno rovinato la festa più attesa, per la quale si fanno tantissimi sacrifici. Dovranno rispondere al Padre Eterno per ciò che hanno fatto”.