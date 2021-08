I residenti lanciano oggetti contro l'uomo che ha sparato

Colpi di pistola questa sera in via dell’Airone nel quartiere Falsomiele a Palermo, in un residence, al civico 5. Tre sarebbero feriti. Sono intervenuti gli agenti della polizia e tre ambulanze.

I feriti sono stati portati all’ospedale Civico e al Policlinico. I colpi di pistola sarebbero stati sparati contro una donna e un cugino che è intervenuto in suo soccorso.

Alla scena hanno assistito diversi residenti che vivono in via Dell’Airone che hanno lanciato oggetti contro l’uomo armato colpendolo e ferendolo.