Secondo colpo dopo appena un mese

Nuovo colpo della banda spaccavetrine a Palermo. Ad essere preso di mira di nuovo dopo un mese il negozio Louis Vuitton in via Libertà. Attorno alle cinque i ladri hanno spaccato il vetro e si sono portati via borse, portafogli e cinture per migliaia di euro.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia di stato che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Lo scorso 18 maggio il negozio era stato preso di mira con la stessa tecnica. Anche allora il bottino fu ingente.